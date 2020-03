Peste un milion de măști comandate de Crucea Roșie au fost ținute în vamă nu mai puțin de patru zile, în timp ce medicii și polițiștii din întreaga țară se plângeau că nu au echipamente de protecție – conform comisarul.ro.

Autoritățile române în frunte cu Vama, Poliția Română, ba chiar și Inspectoratul Teritorial de Muncă au încercat să confiște măștile, dar fără succes. Culmea, măștile erau destinate chiar angajaților din structurile statului.

În cursul acestei zile, Crucea Roșie a distribuit 840.000 măști către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Jandarmerie, Poliția Română și Ministerul Apărării Naționale. Restul au plecat către filialele organizației din întreaga țară.

„I-au pus cu capul pe capotă”

Crucea Roșie a venit în ajutorul statului român și a reușit să achiziționeze în jur de un milion de măști de unică folosință necesare pentru autorități pentru a reduce propagarea virusului COVID-19.

Contractul în valoare de 3,2 milioane lei a fost atribuit firmei Ambient Express, din Giurgiu. Întregul lot de măști a ajuns în Vama Otopeni în seara de 23 spre 24 martie 2020. Dar reprezentanții vămi au decis să blocheze importul.

Reprezentantul organizației Crucea Roșie, Marius Ion, a declarat pentru Newsweek România că nu știe care a fost motivul pentru care a fost blocat importul de măști.

„Duminica trecută am ajuns în vamă la ora 17.00. Înaintea mea au ajuns doi colegi care au fost luați ca niște infractori. I-au pus cu capul pe capotă, ca pe niște infractori. Pe urmă le-au spus că sunt doar martori într-un dosar de evaziune fiscală. Erau polițiști de la Sectorul 2, care i-au bruscat să urce în mașină„, a spus Marius Ion.

Crucea Roșie a trimis măști la IGSU, Poliție, Apărare, ANAF

Tot Marius Ion a mai declarat că reprezentanții organizației Crucea Roșie au fost ignorați de angajații de la Vamă: „Pe noi ne-au ținut pe la uși. Au fost ceva probleme pe care le-a întâmpinat producătorul. Pentru noi a fost un du-te – vino continuu.

Au spus : ”Veniți să vă dăm măștile, mai stați două ore”, apoi se răzgândeau. După care ne chemau a doua zi. Ne-au zis că ne-au făcut dosar penal, că se confiscă măștile. Le-am spus să le confiște, măcar să știm un lucru. Motivul inițial a fost că există un dosar de evaziune fiscală pe numele importatorului.

A sunat dimineață importatorul și a spus că totul e legal. Zi de zi s-a lungit așa. Ieri ne-a dat liberul de vamă. Am urcat primul palet în TIR, apoi a sunat comisionarul vamal și a spus să nu mai urcăm nimic pentru că ITM a blocat totul.

Ne-am întors în vamă din nou, până la urmă le-am luat și le-am împărțit. Măștile au fost achiziționate cu 3,2 lei fără TVA bucata. Valoarea contractului e de 3,2 milioane lei fără TVA.”

Andreea Furtună, directorul de programe la Crucea Roșie, nu are idee de ce au fost ținute în vamă timp de patru zile măștile: „Nu știm nici noi de ce au fost reținute atâta timp. Vama a invocat niște nereguli la importator. Între timp, persoana respectivă și-a rezolvat problemele cu vama.

Ieri ne-au chemat să ne ridicăm măștile. Măștile le-am distribuit azi către instituțiile statului. Către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Ministerul Apărării, ANAF. Le-am dat 840.000 de bucăți.”

Importatorul: „Kafka este ușor depășit”

Crucea Roșie a cumpărat măștile de la firma Ambient Express, din Giurgiu. Conform Registrului Comerțului, firma este patronată de Filofteia Marinescu și administrată de ea împreună cu turcul Ahmet Aydin. Fiul ei, Liviu Marinescu, este ginerele lui Traian Paraschivescu, director în cadrul Consiliului Județean Giurgiu.

Contactată telefonic, Filofteia Marinescu a declarat că a avut pobleme cu importul de măști, dar nu știe ce: „Nu ne-a spus nimeni nimic. Noi suntem în regulă cu toate actele. Ne-am dus cu avocatul și ne-au dat drumul la măști. De fiecare dată ne-am dus și ne-au plimbat.

În fiecare zi mai venea o instituție care cerea un document. Nu ne-a dat nimeni nici o explicație. Am stat așa de duminică. Ce să vă spun… când ești primit cu pistolul în țara ta. Toată lumea e afectată. Pot să moară oamenii liniștiți și cu basmaua la gură. Sunt diabetică, am stat toată ziua în vamă. Nici măcar apă nu am băut. Avem toate hârtiile în regulă. Sunt și la Vamă. Kafka este ușor depășit. E de neimaginat ce s-a întâmplat. Nu știm cine ne-a blocat, pentru că în fiecare zi venea câte o instituție să ne ceară un document.„

Poliția Capitalei invocă un dosar de evaziune fiscală

Poliția Capitalei a anunțat într-un comunicat de presă emis în cursul zilei de luni că „sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Poliția Capitalei efectuează cercetări într-un dosar privind săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă. (…) produsele nominalizate în documentele firmei nu se regăseau și echipamentele de protecție.

Urmează ca autoritatea vamală competentă să dispună cu privire la aceste bunuri.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă.”

Surse : comisarul.ro

