La începutul acestei săptămâni, conducerea centrală a PMP a decis ca, în 11 județe, printre care și la Giurgiu, să înlocuiască președinții de filiale. Motivul invocat a fost obținerea unui scor de sub patru procente la alegerile locale din 27 septembrie.

Președintele filialei județene, Ștefan Burlacu, s-a numărat, așa cum precizam, printre cei demiși din funcție, fiind înlocuit cu Nicu Ivăschescu, secretar de stat în Ministerul Muncii.

La scurt timp de la aceste modificări, reporterii publicației noastre l-au contactat pe – de acum – fostul lider PMP Giurgiu, care a declarat, în exclusivitate pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Nu a fost tocmai o demitere. Nu am nimic să reproșez nimănui, nici măcar mie. Am preluat această organizație cu un an și câteva luni în urmă, a fost apoi această perioadă de pandemie în care numai campanie electorală nu s-a putut face. Pe de altă parte, este știut faptul că partidele mici au șanse reduse în alegeri, mai ales când este vorba despre locale. Cu toate acestea, am obținut unul dintre cele mai bune rezultate la nivel național, cu 17 consilieri locali în nouă localități din județ. Cele mai bune rezultate le-am avut, surprinzător, la Malu, Cosoba și Bulbucata, unde am obținut câte trei consilieri locali, dar și la MIhăilești și Găujani, cu câte doi consilieri. Eu nu voi părăsi partidul, rămân în continuare în PMP Giurgiu, sunt angrenat în structurile de conducere – sunt vicepreședinte. Urmează să aibă loc alegeri în organizație, și vom vedea…”, spunea Ștefan Burlacu.

Întrebat despre o eventuală alianță cu PNL – așa cum se vehiculează la nivel central – pentru formarea de majorități în consiliile locale, Ștefan Burlacu a precizat:

„Nu este exclus. Sunt ceva discuții, se discută pe mai multe planuri. În funcție de deciziile de la centru, ne vom conforma și noi, în teritoriu”.

Ștefan Burlacu a fost candidatul PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Giurgiu, obținând 3.764 de voturi (3,04%)

