La finalul CEx de marți, 28 mai, seară, Viorica Dăncila a susținut o noua conferinta de presa. De data aceasta la masă au mai luat loc noul președinte executiv al PSD, Paul Stănescu și Mihai Fofor. Premierul Dăncilă a făcut mai multe declarații prin care s-a delimitat de discursul si politicile lui Dragnea, si chiar a spus ca ea nu stie nimic despre existenta statului paralel, punand asta si pe seama faptului ca a fost plecata la Bruxelles 9 ani.

Declarațiile premierului Viorica Dancila:

– Am ascultat opinia colegilor din teritoriu, despre alegerile europarlamentare si am luat decizii importante pentru partid.

– Este importanta pentru noi unitatea si sa întelegem unde am greșit. Acest lucru s-a întamplat la Bucuresti. Gabriela Firea a fost votata ca presedinte interimar al organizatiei Bucuresti si vicepresedinte al PSD.

– Am avut discutii privind susținerea ca lider al europarlamentarilor PSD, a lui Dan Nica.

– Am supus votului funcția de presedinte executiv si a fost votat în unanimitate Paul Stanescu, dar si cea de secretar general al PSD, Rodica Nasar a fost votata în unanimitate.

– Am supus votului si parerea în ce priveste ramânerea la guvernare. Cu o singura exceptie toti colegii au considerat că nu trebuie sa amestecăm lucrurile si ca trebuie să continuam guvernarea.

– Am votat pentru propunerile referitoare la cele 3 portofolii unde avem interimar. La justitie a fost propusă Ana Birchall, la Fonduri Europene Roxana Mînzatu, pentru Ministerul Românilor de Pretutindeni propunerea a fost Natalia Intotero. Am votat si pentru vicepremier pentru parteneriate strategice pe Titus Corlățean.

– A fost un CEx național care a durat foarte mult. Important este ca de aici s-a plecat cu acelasi mesaj de unitate și deschidere a partidului pentru toți cei care vor să ni se alăture.

Răspunsurile la ÎNTREBĂRILE JURNALIȘTILOR:

Formati echipa cu oameni care i-au cerut demisia lui Dragnea. Au avut dreptate la acel moment?

Dăncilă : Nu aș vrea sa fiu acum un judecator. Dupa cum stiti m-am opus atunci schimbarii lui Paul Stanescu si consider ca am procedat corect. Nu am fost de acord ca trebuie sa nu ascultam părerea fiecaruia si sa ii dam afara din partid. In rest aceste propuneri au fost sustiute de membrii CEx. Cred ca este o alegere bună.

A gresit Liviu Dragnea că i-a tras pe linie moartă pe Firea si Stănescu?

D: Poate ca atunci au fost greseli mai multe. Poate ca acel semnal de alarma trebuia analizat fara a trage pe cineva pe linie moarta. POate ca nu trebuiau sa iasa public…

Când va fi congresul?

D: Timpul nu ne-a mai permis, dar saptamana viitoare luni la 10:00 avem sedinta de coalitie, la 12:00 BPN si vom stabili in BPN cand facem congresul. Trebuie sa avem in vedere 2 etape, una referitoare la statut, sa vedem daca trebuie sa facem modificari, si apoi vom avea un congres pentru a alege conducerea partidului si vom desemna candidatul pentru prezidentiale. Probabil la sfarsitul lunii iunie.

Exista varianta unei remanieri lărgite?

D: Nu am discutat acum despre asta. Obiectivul nostru a fost sa-i avem pe cei care sa ocupe portofoliile interimar ca expira interimatul saptamana viitoare.

Vor fi acceptați de președinte?

D: O sa sun la dl. Președinte si sper sa lase de-o parte campania electorala si sa dea un răspuns care sa tină de legalitate.

MAI e criticat pentru 10 august, MAE pentru alegerile europarlamentare. Analizați activitatea?

D: Vom face o analiza pe fiecare minister in parte. Legat de MAE, MAE a cerut fiecarui ambasador sau consul datele. Aici trebuie sa vedem unde s-a gresit de fapt. Este dreptul fiecaruia sa voteze.

Promovati în Guvern acum o persoană care a fost demisă pentru proasta organizare a alegerilor, Titus Corlățean. Ce semnal dați?

D: Ce legatura au cele doua portofolii? Daca incercam sa gasim o legatura, nu exista. Este important sa vedem cine a gresit si sa reglementam inclusiv in legislatie daca e nevoie.

Veți propune votul electronic?

D: Votul electronic, votul prin corespondenta, vom vedea.

Darius Valcov, Anca Alexandrescu, sunt oameni cu care mai puteți colabora?

D: Cu Anca Alexandrescu exclus, maine o voi elibera din functie. Voi lua o decizie in curand si legat de Darius Valcov.

Cu Olguța Vasilescu mai colaborați?

D: Sigur ca da, nu avem nicio problema, e vicepresedinte PSD, ramane in conducerea partidului.

S-a propus în BPN să fie retrași europarlamentari?

D: Eu nu sunt de acord cu aceasta optiune. Sub nicio forma. Sunt oameni, au facut campanie, au fost pe lista, partidul i-a votat pe lista. Nu ar fi corect ca dupa ce s-au terminat alegerile sa îi retragem de pe listă.

Amnistia și grațierea, au fost teme la începutul anului, ne spuneau sursele ca sunteți cu ordonanța pe masă…

D: Nu am primit niciodata acest document. A fost la inceput o discutie, dar nu doar la PSD. Au fost foarte multi oameni care au fost victime ale unor decizii foarte foarte proaste. Atunci cand s-a vazut ce s-a intamplat la DNA Ploiesti… Se crease un val in societate.

Eu nu am avut niciodata pe masa Guvernului un document privind amnistia si gratierea.

De ce a plecat Tudorel Toader?

D: Pentru ca asa s-a hotarat prin vot in forul partidului si au fost mai multe aspecte. Au fost colegi care au spus ca a existat un blocaj permanent legat de anumite acte normative.

Despre mutarea ambasadei la Ierusalim?

D: Eu mi-am exprimat public opinia, decizia apartine presedintelui Romaniei. Parerea mea este ca trebuie sa existe o decizie politica.

Credeți în statul paralel?

D: Nu e important ce cred eu. Eu nu vreau sa fac o refereire la acest aspect. Eu nu am vorbit de statul paralel. Vreau sa luati afirmatia mea nu ca nu ar exista, ci nu stiu acest lucru. Ganditi-va ca am fost 9 ani plecata din Romania. Pentrun mine obiectivul principal e ce vom face de acum incolo fara a avea in prim plan justitia.

Va multumesc, nu mai pot, vă rog să mă credeti, a fost o zi lungă.

(Jurnal)