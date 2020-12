Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 2 decembrie este de 18.191.396. Numărul total de cetațeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este 740.367.

Un număr de 35.808 cetateni români din străinatate au optat pentru votul prin corespondenta prin inregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro, iar 3.078 au optat pentru votul la sectia de votare, anunta AEP. În țară sunt organizate 18.802 sectii de votare, peste 1.200 în București.

A crescut numărul candidaților…

Potrivit datelor furnizate de Expert Forum, numarul candidatilor la alegerile legislative din acest an a crescut comparativ cu alegerile din 2016. Pentru 2020 se afla pe liste 7.136 de candidati, fata de 6.476 in anul 2016. Din cei 7.136 de candidati, un numar de 4.659 candideaza la Camera Deputatilor si 2.477 la Senat. Dintre acestia 57 de candidati reprezinta organizatii ale minoritatilor nationale, pentru Camera Deputatilor.

De asemenea, conform sursei citate, 42 de candidati independenti s-au înscris pentru Camera Deputatilor si unul pentru Senat. Pentru cele patru locuri de deputat in circumscriptia strainatate candideaza 47 de candidati, iar 29 sunt în competitie pentru cele două locuri de senator.

Partidul lui Băsescu are cei mai mulți candidați

Cei mai multi candidati provin de la PMP (641), PNL (640), Pro Romania (639) si PSD (631). Alianta USR – PLUS, singura alianta la aceste alegeri, a inregistrat 616 candidati, iar separat USR are 390 de candidati, iar PLUS are 226 de candidati. Alianta pentru Uniunea Romanilor (AUR) a inregistrat 621 de candidati. Cu un candidat mai putin a inregistrat si Partidul Ecologist Roman (PER).

(Jurnal)