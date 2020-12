După ce la ora 07.00, s-au deschis sectiile de vot, primii politicieni care au votat , în Capitală, în dimineața de duminică, 6 decembrie, au fost ministrul de Interne, Marcel Vela ( candidat pe lista PNL Caras Severin pentru Senat), si fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea ( candidat pe lista PSD Bucuresti pentru Senat).

„Am votat pentru o lume mai buna”, a declarat Marcel Vela. La rândul ei, Gabriela Firea a declarat : „Nu merg în Parlament pentru imunitate, ci pentru oameni. Nu am de ce sa ma tem, decât daca forte obscure vor sa fabrice anumite lucruri…”

Până la ora 8.00, în țară votaseră deja 258.127 de persoane, adică 1,41 % din total de 18.191.396 de persoane înscrise pe listele de vot.

Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a ajuns la sectia de vot din comuna Dobroesti din judetul Ilfov, unde are domiciliul, la ora 8.10, îndemnându-i pe oameni să iasă la vot. Am votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru o Romaniei dinamica, moderna, increzatoare in fortele sale, care sa fie respectata la nivel international. Am votat pentru reforme substantiale, pentru o orientare euro-atlantica clara a Romaniei, pentru un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita”, declara premierul.

La ora 8 și15, la urne s-a prezentat Ministrul Educatiei, Monica Anisie, care a votat la o sectie din Capitala. „Am venit dis-de-dimineata la vot pentru a vota pentru o Romanie moderna, o Romanie educata si invit pe toti cetatenii Romaniei sa isi exercite dreptul fundamental si anume dreptul de a vota. Sa vina la vot si sa voteze pentru copiii Romaniei. Este un vot organizat foarte bine de catre autorități, exista in fiecare sectie de votare masuri luate pentru a preveni imbolnavirile cu SARS-CoV-2. Sper ca astazi toti cetatenii sa vina la vot”, a afirmat ministrul.

La ora 8.48, aflat în fața urnelor, Dacian Cioloș , liderul PLUS, a declarat că a votat pentru oameni noi în politică, pentru „oameni care nu își doresc hoția sub nicio formă a ei”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a ajuns la urne la ora 8.56 îndemnânu-i pe români sa voteze în spiritul Sfântului Nicolae. „Pentru cei care au fost cuminti sa le aducă daruri si pentru cei care au fost obraznici sa le aducă nuiaua, a mai spus, pe un ton glumeț, liderul social democraților.

Și în sfârșit, la ora 9.00 și-a făcut apariția Presedintele României, Klaus Iohannis, la sectia de votare de la liceul ”Jean Monnet” din București.

Vom reveni cu amănunte pe parcursul zilei…