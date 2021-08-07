Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 07.08.2021:

UAT ‰*
JUDEŢ GIURGIU 0.05
BUCŞANI 1.43
HERĂŞTI 0.45
OGREZENI 0.43
MÂRŞA 0.37
VĂRĂŞTI 0.18
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.13
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.07
MUNICIPIUL GIURGIU 0.02
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BOLINTIN-DEAL 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GHIMPAŢI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GOSTINU 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
IZVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
OINACU 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
ULMI 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

 

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