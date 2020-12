În această perioadă, copiii și tinerii beneficiari de măsură de protecţie specială la casele de tip familial și apartamente, structuri din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, se bucură de darurile primite cu ocazia Crăciunului de la oameni generoși. Inițiativa aparține Asociației S.O.S. Viețile Copiilor, ai cărei membri și voluntari, după ce au fost ajutoarele lui Moș Nicolae, au continuat să se mobilizeze și pentru cadourile de Moș Crăciun.

Astfel, vineri, 11 decembrie 2020, copiii din patru case de tip familial și un apartament pentru tineri au primit daruri iar în cursul săptămânii viitoare va veni și rândul copiilor din celelalte structuri rezidențiale să primească ceea ce Moș Crăciun a pregătit pentru ei, cu sprijinul acestei organizații neguvernamentale.

“Suntem mulțumiți că inițiativa noastră i-a bucurat și în acest an pe copii și tineri; am fost plăcut impresionați de bucuria lor dar și de faptul că și ei știu să dăruiască, și o fac atât de frumos, prin zâmbete și glasuri voioase! Cei mai mici au fost dornici să ne dăruiască și ei o decorațiune făcută chiar de mânuțele lor și am apreciat că nu au uitat ceea ce voluntarii noștri i-au învățat în cadrul atelierelor de creație”, a declarat Gabriela Enache, președinta Asociației S.O.S .Viețile Copiilor.

“Adresez mulțumiri tuturor membrilor și voluntarilor Asociației S.O.S. Viețile Copiilor, implicați în derularea acestor acțiuni caritabile, pentru bucuriile aduse copiilor și tinerilor din structurile rezidențiale”, a declarat Cătălin Lupu, director general al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Giurgiu.