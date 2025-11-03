La Giurgiu, taxiurile „de lux” și Bolt-ul popular — diferență de trei ori la preț pentru aceeași cursă!

Sâmbătă seara, în jurul orei 22:20, două familii de giurgiuveni, rude între ele, s-au întors acasă din Turcia cu un autocar. Obosiți după drum și cu bagaje voluminoase, au apelat la două servicii diferite pentru a ajunge acasă: unul a folosit aplicația Bolt, celălalt a sunat la o firmă locală de taximetrie – „Magnific”. Ce a urmat arată clar cum este astăzi concurența pe piața transportului urban din Giurgiu.
Familia care a ales Bolt-ul a primit, așa cum se întâmplă de obicei prin aplicație, toate detaliile cursei: numele șoferului, marca autoturismului, timpul estimat de sosire (aproximativ 4 minute) și costul afișat – 11 lei. Traseul? De la stația Petrom din zona Vămii până la cofetăria „Poveste dulce”, pe Șoseaua București.
Cealaltă familie, care a preferat să apeleze la un taximetru „Magnific”, a așteptat până când o dispeceră a reușit să găsească o mașină disponibilă. Cursa a pornit din aceeași zonă și s-a încheiat pe același bulevard, în dreptul stației Sanitas. Doar că la final, prețul afișat pe aparat a fost de 35 de lei , adică de peste trei ori mai mult decât Bolt-ul.
Prețuri „charter” pentru o cursă locală pe patru roți?
Cum a fost calculată această sumă , rămâne un mister. Nicio explicație clară nu a fost oferită pasagerilor. Iar cum distanța a fost aproape identică, întrebarea firească este: pe ce bază s-a stabilit tariful?
„Este greu de anticipat cum se stabilesc aceste tarife, motiv pentru care solicităm reprezentanților firmelor de taxi să afișeze clar costurile înainte de pornirea cursei”, spunea un giurgiuvean care ne-a sesizat cazul. „Altfel, taxiul devine un fel de charter local, un serviciu premium cu prețuri deloc justificate.”
Bolt câștigă teren prin transparență. Platformele moderne, precum Bolt, oferă utilizatorilor avantaje clare: siguranță, preț afișat din start, posibilitatea de a evalua șoferul și o experiență de călătorie mai confortabilă. În schimb, o parte din flota de taximetre locale se confruntă cu critici tot mai dese: mașini neîngrijite, muzică dată la maximum, lipsa aerului condiționat și uneori chiar atitudini lipsite de profesionalism.
Autoritățile ar trebui să verifice!
Nu facem prin acest material, un proces de intenție firmelor de taxi. Ele au dreptul să funcționeze, dar și datoria să respecte concurența loială. În același timp, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor ar trebui să facă, periodic, controale „incognito”, pentru a vedea dacă taximetriștii respectă regulile: de la afișarea tarifelor, până la condițiile de igienă și comportament.
Cazul celor două familii nu este singular. Tot mai mulți giurgiuveni preferă astăzi serviciile Bolt, tocmai pentru că știu dinainte cât plătesc.
Dacă firmele locale de taxi nu se vor adapta la noile standarde: transparență, respect, confort și prețuri corecte, piața însăși le va sancționa, pasager cu pasager…