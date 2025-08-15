Deputat Alexandru Andrei: „Fie ca protectoarea marinarilor români, Sfânta Fecioară Maria, să vă însoţească şi să vă ocrotească, oriunde veţi fi!”

”Prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, la data de 15 august, a devenit, prin tradiţie, şi Ziua Marinei Române, ocazie cu care transmit cele mai sincere urări de bine tuturor celor care slujesc cu devotament şi dăruire întinderile albastre – marinari militari şi civili deopotrivă, constructori navali şi lucrători portuari – profesioniști care au purtat drapelul României la catarg pe mările şi oceanele lumii” – scrie Deputatul Alexandru Andrei, pe pagina sa de facebook.

În semn de preţuire şi respect pentru înaintaşi, se cuvine ca, acum, la ceas aniversar şi comemorativ, să aducem un pios omagiu tuturor celor care şi-au dedicat viaţa acestei nobile meserii şi care s-au jertfit pentru gloria pavilionului tricolor.

Cu prilejul Zilei Marinei Române, transmit, totodată, tuturor celor care profesează în domeniile cu specific naval sau sunt alături de aceştia, familiilor lor, multă sănătate, bucurii şi realizări în activitatea viitoare. Fie ca protectoarea marinarilor români, Sfânta Fecioară Maria, să vă însoţească şi să vă ocrotească, oriunde veţi fi!