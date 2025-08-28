Parcul de pe Șoseaua Sloboziei, a devenit ziua un adevărat pericol public, iar seara, cârciumă în aer liber…!

Un cititor ne-a trimis pe adresa redacției o înregistrare ( Video ) , care surprinde starea dezastruoasă a parcului de pe Șoseaua Sloboziei. Din imagini reiese clar că ceea ce ar trebui să fie un loc de relaxare și joacă pentru copii s-a transformat într-un spațiu insalubru, degradat și extrem de periculos pentru cei ce ar avea intenția să pășească în incinta lui.
Film Video
Parc sau depozit de fiare vechi?
Toate echipamentele de joacă sunt distruse, prezentând muchii tăioase, cuie ruginite și crăpături ce pot pune în pericol viața și integritatea celor care, din neatenție sau din lipsă de alternative, aleg să își aducă copiii aici (foto 1). „Mai degrabă ar trebui duse la fier vechi decât să fie lăsate să ruginească sub ochii noștri”, ne spunea un locatar al zonei.
Foto 1
În apropiere există chiar și un stâlp (Foto 2) pe care este amplasată o cameră video, însă aceasta pare să fie doar de decor. Dacă ar funcționa, cei care au vandalizat locul ar fi trebuit să fie deja identificați și sancționați.
Foto 2
Un loc al nimănui și nepăzit de nimeni
Situația ridică mari semne de întrebare cu privire la implicarea instituțiilor responsabile. Unde este Paza Publică? Unde este Poliția Locală? Cine administrează aceste spații care ar trebui să fie sigure pentru cetățeni, dar sunt lăsate în paragină?
Probabil că unii s-ar grăbi să arunce vina direct pe primar, însă administrația locală înseamnă mai mult decât un singur om. Există Direcții, Servicii și Societăți Publice care au atribuții clare și ai căor salariați ar trebui să își facă treaba în interesul comunității.
Dar lucrurile nu se opresc aici. Parcul este transformat, în cârciumă… . Un locuitor al cartierului ne-a mărturisit că seara, spațiul este folosit drept cârciumă improvizată în aer liber. Situația este cu atât mai gravă cu cât parcul nici măcar nu este securizat sau închis pentru a preveni incidentele nedorite.
Parcul, o capcană a nepăsării
În Concluzie, Parcul de pe Șoseaua Sloboziei nu mai este de mult un loc de joacă sau de relaxare pentru cetățeni, ci o sursă permanentă de pericole și totodată un simbol al nepăsării autorităților. Până când cei responsabili nu vor interveni, acest „parc” rămâne o rușine a orașului și totodată o capcană pentru cei care îl frecventează.
(Florian Tincu)