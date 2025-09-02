marți, septembrie 2, 2025
Agapa absolvenților Colegiului „Ion Maiorescu”, promoția 1961, s-a consumat pe fondul amintirilor și al bucuriei colegilor de an, că sunt din nou împreună!

Agapa absolvenților Colegiului „Ion Maiorescu”, promoția 1961, s-a consumat pe fondul amintirilor și al bucuriei colegilor de an, că sunt din nou împreună!

 La finele săptămânii trecute,  la Colegiul „Ion Maiorescu” s-a consumat un eveniment cu totul deosebit. Întâlnirea unei promoții de aur a absolvenților acestui Liceu, promoția 1961…

Cu acest prilej am stat de vorbă cu organizatorul acestei agape,  Adrian Ranteș care ne-a explicat:

La începuturi ne întâlneam o dată la 10 ani, cu toți colegii, apoi la 5, iar de câțiva ani ne întâlnim în fiecare an. Asta pentru că am fost foarte uniți între noi…Am fost patru clase în acea promoție: A, B, C și D-ul…

Întrebat ce profesii au urmat colegii săi de promoție, Adrian Ranteș ne-a spus:

Am urmat cu toți profesii pe profilul nostru: ingineri, profesori…Eu unul am fost plecat o vreme din Giurgiu, lucrând la Ploiești ca inginer, după ce am terminat printre primii 4 absolvenți ai Facultății de Construcții Utilaj Greu. Am fost angajat apoi acolo, la Trustul de Petrol din Ploiești. Am făcut un stagiu după care am plecat la Brașov la trustul de Construcții unde am lucrat 5 ani ca șef de secție…Apoi un an la Brașov, un an la Tg. Mureș , un an la Sibiu și ulterior din nou la Brașov.

Nu reușeam să mă adaptez, atunci erau alte reguli de viață și altfel de oameni…La câtva timp am revenit în Giurgiu la întreprinderea de Poduri din Beton , unde am stat din luna noiembrie până în martie a acelui an când m-a sunat directorul întreprinderii din Brașov  promițându-mi locuință și un salariu încurajator…

Despre colegi pot spune că au făcut parte dintr-o promoție de aur. Doi dintre ei:  Buzatu Ion și Dumitrescu Ștefan , au lucrat în afară, în timp ce toți ceilalți au lucrat în domenii variate. Am fost, cum vă spuneam,  tot timpul împreună, în fiecare an. Una din colegele mele s-a ocupat de convocarea celor sosiți astăzi aici. Toate întâlnirile noastre au fost frumoase. Aveam, îmi aduc aminte un coleg, Baron,  care a fost chiar ministru,  la Turism, inclusiv după anii 90. Din păcate sau poate din fericire, deși am fost solicitat de mai multe ori să intru în politică nu am putut,  căci nu m-am adaptat…

Un alt membru al acestei promoții este Ștefan Petrescu, profesor de limba germană, un  motive pentru care din anul 1990 trăiește și muncește în Germania, la Berlin.

Am avut mult noroc căci pentru mine nu au existat probleme de inegrare deoarece știam să vorbesc și să scriu în germană, ceea ce este foarte important pentru cei care merg într-o țară străină. Cine nu știe deloc limba nu are nicio pregătire îi este mai greu. Am revenit în țară în anii 2000 și 2008 pentru a-mi face vechime și aici în România…La Berlin fac parte din Comisia Socială pentru Pensionari germani din Primărie  și  ca fost profesor de germană sunt membru activ la o Fundație, unde de două ori/săptămână fac ore cu copiii de români și îi mai ajut câteodată și la matematică. În fiecare an am revenit în țară și tinerii care lucrează afară ar fi bine să se reîntoarcă într-o zi. în țară. 

Un al treilea interlocutor al nostru a fost Ion Buzatu care la rândul său ne-a vorbit despre cariera sa.

După liceu am mers la Universitatea din București după care am fost trimis la studii în străinătate …Am studiat limbi orientale în cadrul Universității de la Beijing și astfel am ajuns să vorbesc destul de bine limba chineză. Am avut chiar șansa de a fi translator la 3 președinți de stat: la Ceaușescu, la Iliescu și Emil Constantinescu. De atunci am lucrat în Ministerul de Externe la Direcția Relații culturale și la Relații cu Asia, am fost chiar șef al ambasadelor  României în câteva țări: China. Indonezia, India, Cuba și Africa de sud, cele mai multe fiind din lumea a treia. În Ministerul de Externe am ocupat funcția de director… Apoi am ieșit la pensie și am făcut cărți pentru că îmi place foarte mult  să scriu. Am scris deja peste 20 de cărți… Dacă vă uitați pe internet o să le găsiți…Totodată mai lucrez și ca ghid turistic…În plus ce v-aș mai putea spune, doar că am o familie frumoasă… trăiește și soția … am doi copii și doi nepoți cu care mă mândresc. Nepoata mea cea mare este studentă la Universitatea din Londra, în timp ce nepotul cel mic este elev în clasa a XII-a…”

Ultimul dintre invitații acestei petreceri consumate în localul „La Grecu” din centrul Municipiului, ce a consimțit să ne spună câteva lucruri despre domnia sa a fost Dumitrescu Ștefan…

„Fiecare dintre cei strânși  astăzi aici a avut activitatea lui, mai importantă sau mai puțin importantă. În principiu am fost o serie bună, toți cei de aici au făcut lucruri bune pentru țară și,  așa cum spunea și organizatorul nostru, de fiecare dată, ne-am întâlnit cu mare plăcere…”

Atmosfera – așa cum declarau cei ce avut amabilitatea să ne vorbească despre ei – a fost ca de obicei colocvială, plină de zâmbete și de  povești de care membrii promoției și-au adus aminte și le-au punctat cu umor și nostalgie.

Evident că de la petrecere nu putea lipsi fotografia de grup și cea de la masă, ce vor fi cu siguranță înrămate de fiecare dintre absolvenții promoției 1961, atunci când vor ajunge acasă, ca o mărturie plăcută și indestructibilă a prieteniei lor. La finalul petrecerii Adrian Ranteș ne-a înmânat o listă cu toți cei ce au participat la agapa promoției 1961.

Ei sunt: Dumitrescu Ștefan, Ranteș Adrian, Defta Lenuța, Nedea Ecaterina, Berceanu Gheorghe, Ionescu Maria, Vlad Petra, Chelu Cristea, Moise Rada, Moldoveanu Ion, Petrescu Ștefan (Fane), Buzatu Ion, Cati Radu și alți câțiva invitați care ne-a fost greu să le deslușim numele de pe lista scrisă de mână în grabă…

Tuturor celor  numiți  mai sus, noi le urăm multă sănătate și numai bucurii, sperând să ne mai reîntâlnim, într-o astfel de ocazie, mulți, mulți ani de acum încolo…! Doamne ajută!

Elena. C

  

