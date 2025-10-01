miercuri, octombrie 1, 2025
Jurnal giurgiuvean
PREMIERĂ! Hârtia specială care va înlocui toate pungile de plastic din Europa se va produce la Giurgiu!

PREMIERĂ! Hârtia specială care va înlocui toate pungile de plastic din Europa se va produce la Giurgiu!

Prima fabrică de hârtie kraft ecologică care va înlocui pungile de plastic din magazine se ridică la Giurgiu.

Giurgiu va deveni astfel un punct strategic pe harta industriei europene! Hârtia specială care urmează să înlocuiască pungile de plastic în retailul din Uniunea Europeană va fi produsă, în premieră pentru România, la Giurgiu.

Investiția aparține omului de afaceri Vladimir Cohn (foto), considerat cel mai important jucător din piața hârtiei după 1989. Proiectul se ridică la aproximativ 75 de milioane de euro, iar fabrica va crea 100 de locuri de muncă în prima etapă, cu posibilitatea de extindere până la 200 de angajați.

Deși termenul inițial pentru inaugurare era 30 noiembrie 2025, surse apropiate proiectului spun că lansarea va fi amânată. Întârzierile ar fi fost cauzate inclusiv de birocrația locală, în special de demersurile greoaie pentru emiterea documentelor de cadastru și autorizațiilor de mediu.

În ciuda întârzierilor, vestea aduce speranțe pentru economia locală și pentru mediul înconjurător, într-un moment în care întreaga Uniune Europeană face pași decisivi pentru reducerea poluării cu plastic.

(Jurnal)

