De mai bine de doi ani, lacrimile unei femei din comuna Vedea, Frusinica Barbălată, nu s-au uscat. Cauza o constituie dispariția fetei sale, Gina Maria. În urma ei a lăsat o fetiță de aproape trei ani, aflată în grija concubinului, și pentru care acum bunica maternă se luptă să o aducă în casa ei.

Ultimul telefon, acum doi ani: „Mama, sunt în Italia”!

Gina Maria Barbălată a fost un copil rebel toată viața. Poate de aceea, la 18 ani, s-a încurcat cu un individ din Vedea, despre care vecinii nu au vorbe tocmai de laudă. A rămas însărcinată și, la 20 de ani, a dat naștere unei fetițe de toată frumusețea, povestește mama tinerei dispărute.

„Am încercat să îi explic că nu este de ea băiatul ăla, lumea spune că e interlop…Pe fată au dus-o la produs, sunt sigură. Au plimbat-o întâi prin Pitești, după aceea cică ar fi găsit-o pe la Craiova. Am anunțat poliția atunci, la Vedea, au găsit-o la Craiova, dar ea ar fi spus că nu vine acasă…Ce poliție avem, dacă nu au fost în stare să mi-o aducă…La ceva timp, m-a sunat fata, de pe un telefon, și mi-a spus că e în Italia. De atunci, nu mai știu nimic de ea! Fetița mea, oriunde ești, sau dacă o recunoaște cineva, să îi spună să vină acasă, că eu o aștept…”, declara mama tinerei, printre lacrimi.

Nepoțica este crescută de familia concubinului, deși acesta nu a recunoscut-o la naștere…

Singura care îi mai amintea de fiica pierdută este nepoțica, în vârstă de aproape trei ani. Dar nici pe micuță nu o mai poate vizita de câteva luni, pentru că ar fi fost amenințată, atât ea, cât și restul familiei.

„Pe aia mică nu a recunoscut-o concubinul ăsta al ei, fetița are linie trasă în certificat, în dreptul tatălui. Cu ce drept o ține la el, mă întreb eu, și de ce mi-a interzis să mai vin să o văd? Am cerut la Protecția Copilului să mi-o încredințeze mie, dar nu știu ce să zic…Am auzit că ar fi nevoie ca și mama să își dea acordul. Nu pot să mai merg la cea mică, și mi se rupe sufletul…Mă amenință individul ăla că ne omoară pe toți, că ne dă foc la casă…Mie mi-e frică, mai am un copil care are handicap, soțul nu știu cât mai trăiește, are plămânii distruși…Nu știu ce să fac și încotro să o mai iau, mai ales că mi-au zis de la poliție că anul trecut, în 2020, au închis dosarul dispariției fetei mele…”, mai spunea femeia.

Pentru ca Frusinica Barbălată, bunica maternă a micuței, să o poată lua în îngrijire, se pare că va fi nevoie ca acest caz să treacă printr-o instanță judecătorească. Totodată, ținând cont de faptul că la mijloc este soarta unui copil, și autoritățile ar trebui, cumva, să se autosesizeze și să se implice în acest caz.

Până la momentul redactării materialului nostru, Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu nu a emis un punct de vedere cu privire la dispariției tinerei Barbălată Gina Maria. Vom reveni îndată ce acest punct de vedere ne va parveni.

(Jurnal)