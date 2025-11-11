Anunț public

marți, noiembrie 11, 2025
TĂNASE FĂNICĂ RONI, cu sediul în str. Primăverii nr. 10, sat Vieru, comuna Putineiu, anunță publicul interesat asupra faptului că s-a solicitat avizul de mediu pentru planul „PUZ – Lotizare teren și construire două locuințe P+1E+Pod, împrejmuire și utilități”, propus a se implementa în str. Alianței nr. 6C, jud Giurgiu, pentru care s-a întocmit prima variantă a acestuia.

Termenul de acceptare a comentariilor și sugestiilor este până la data de 15 zile de la apariția acesuia în ziar*. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul în localitatea Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu”.

Se vor efectua două anunțuri publice, la interval de trei zile unul de altul.

*Notă: nr. de zile se va calcula astfel încât durata să acopere 15 zile de la data apariției iltimului anunț.

