luni, septembrie 1, 2025
Jurnal giurgiuvean
De la 1 septembrie, Alina Meclea este noul inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu are un nou inspector  general,  profesoara Alina Meclea, care a preluat conducerea instituției începând cu data de 1 septembrie – 2025. 

Evoluția postului de inspector general în ultimii 5 ani:

După ce prof. Ion Ghimpețeanu a fost numit în 2022 ca inspector general, odată cu trecerea sa pe funcția de Prefect al Județului, pe acest post, în cadrul IȘJ,  a fost numită prof. Florentina Găină, până la data de 1 septembrie când funcția de insp. general i-a revenit prof. Alina Mecla, Florentina Găină secondând-o din funcția de insp. gen. adjunct.

Alina Meclea, a mai  figurat în organigrama IȘJ ca inspector pentru proiecte educaționale.

În concluzie, în ultimii cinci ani, poziția de inspector general a fost ocupată succesiv de profesorii Ion Ghimpețeanu, Florentina Găină, iar acum de prof. Alina Meclea.

Îi urăm mult succes noului inspector general, în procesul educațional, promițându-i că va avea tot sprijinul  publicației noastre pentru promovarea proiectelor, inițiativelor și acțiunilor cu conținut instructiv- educativ.

(Florian Tincu) 

