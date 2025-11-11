Cum va fi vremea la Giurgiu, până la finele lunii noiembrie…

Media temperaturilor maxime la Giurgiu va urca de la aproximativ 8 grade la 16-17 grade Celsius în următoarele zile. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi însă apropiate de cele normale.

Până acum, luna Noiembrie 2025 în Giurgiu a fost ușor mai rece decât media istorică, cu -1 ° C . Prognoza pentru următoarele zile în județ prevede temperaturi de aproximativ 15,6 ° C , apropiate de media istorică. Temperatura medie în primele zile ale lunii Noiembrie în Giurgiu a fost de 17,3 ° C . Pe măsură ce luna progresează, temperaturile tind să se răcească semnificativ, ajungând la o medie de 7,6 ° C până la sfârșitul lunii Noiembrie. Clima în județul Giurgiu în această lună este umedă, cu o medie de 12 zile ploioase. Mai trebuie precizat că printr–o medie de 2 zile de ninsoare, Giurgiu are o atingere ușoară de zăpadă în această lună, Noiembrie. Totodată trebuie spus că meteorologii estimează o iarna 2025-2026 , geroasă, cu multă zăpadă în toată România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți, care vor schimba vremea și vor aduce temperaturi foarte mici.

Sursa: INM