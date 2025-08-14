FOTBAL. SCM Dunărea 2020 Giurgiu – Academia Germană București, meci amical, disputat sâmbătă, pe fostul stadion„ Astra”

Sâmbătă, 16 august 2025, SCM Dunărea 2020 Giurgiu va juca al cincilea meci amical din această vară, în compania celor de la Academia Germană, programat de la ora 10:00, pe stadionul ,din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici” din Giurgiu (fostul Astra).
Este un test important pentru antrenorul giurgiuvean, care va avea ocazia să experimenteze formula de joc considerată optimă pentru duelul din prima etapă de campionat a Ligii a III-a, în actuala componență a lotului.
Adversarul nu este deloc unul facil: Dunărea întâlnește o echipă care face parte din primele Academii de fotbal din România.
PS. Dacă profesorul Mirel Marin, făcea un pas în spate, ca cei care nu s-au ținut de promisiuni, în mod sigur Giurgiu nu mai avea la această oră, echipă de fotbal. Cu toate că a fost înjurat și bălăcărit ca la ușa cortului de unii suporteri, domnia sa a mers mai departe și a salvat fotbalul giurgiuvean de la desființare. Astfel, putem spune că datorită domniei sale Dunărea Giurgiu va începe noul sezon cu zero datorii.
Sâmbătă, 19 iulie 2025: Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2 2-1
Miercuri, 23 iulie 2025: Academia Germană – Dunărea Giurgiu 3-2
Sâmbătă, 2 august 2025: Dunărea Giurgiu – FCB Tineret 3-2
Sâmbătă, 9 august 2025:CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu 2-1
–––––––––––––––––––––––––––––-
Sâmbătă,16 august 2025 Dunărea Giurgiu – Academia Germană
Sâmbătă,23 august 2025: Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copceni