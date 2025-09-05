Campusul „Lumya” din Bolintin-Vale, primul centru din România dedicat adolescenților și adulților cu autism, prinde contur! ( Vezi Link)

„Lumya”, este un proiect unic la nivel național, destinat adolescenților și adulților cu autism și familiilor lor, prinde viață la Bolintin-Vale, județul Giurgiu.
„Campusul Lumya”, construit cu o finanțare integral asigurată de Asociația NIA Neurodiversity Academy, reprezintă prima inițiativă de acest tip din România și răspunde unei nevoi acute: lipsa de alternative pentru adulții cu autism sever și nivel redus de independență.
Terenul, cu o suprafață de 10.000 mp, a fost pus la dispoziție gratuit în martie 2023 de Consiliul Județean Giurgiu, condus la acea vreme de Dumitru Beianu. Proiectul beneficiază și de sprijinul Primăriei Bolintin-Vale, care a asigurat lucrările de infrastructură și racordarea la utilități.
Ce va oferi Campusul Lumya
Campusul este gândit ca un spațiu complex, care să asigure atât terapii și recuperare, cât și pregătire pentru o viață independentă. Printre facilități se numără:
spații pentru ateliere de dezvoltare a abilităților, seră și cantină;
servicii de recuperare terapeutică și dezvoltare a abilităților (peste 500 de beneficiari anual);
servicii medicale în 11 specializări, cu peste 100 de investigații zilnice;
o zonă rezidențială cu 20 de căsuțe ce pot găzdui 42 de persoane, alături de îngrijitori și asistenți personali.
Etapa I-a presupune construirea spațiilor de terapie, cabinete medicale, centru de zi, zone rezidențiale și facilități administrative. Suprafața construită este de 3.479 mp, iar lucrările au ajuns deja la un stadiu avansat: fundațiile au fost finalizate în proporție de 100%, structura de rezistență este realizată în proporție de 70%, iar acoperișurile sunt aproape terminate.
Etapa a II-a a proiectului va include o școală profesională adaptată, un centru sportiv și facilități recreative, menite să asigure o integrare completă a persoanelor cu autism.
Sprijin instituțional și angajamente ferme
Recent, pe șantier au fost prezenți Steluța Moisescu, președinte și fondator NIA Neurodiversity Academy, împreună cu Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Daniel Trăistaru, primarul orașului Bolintin-Vale, și Vișinel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu.
„Campusul Lumya este un proiect unic în România, care va oferi, într-un mediu prietenos și adaptat, servicii de terapie, îngrijire medicală, educație vocațională și sprijin pentru o viață independentă. Ne dorim să finalizăm prima etapă până la sfârșitul acestui an”, a declarat Steluța Moisescu.
Foto (de la stânga la dreapta): Steluța Moisescu, Vișinel Bălan, Toma Petcu și Daniel Trăistaru ________________________________________________________
La rândul său, Toma Petcu a subliniat importanța accelerării procedurilor de autorizare: „Este un proiect esențial nu doar pentru județul Giurgiu, ci și pentru întreaga regiune. Vom face tot ce ține de noi pentru ca acest loc să devină un model de incluziune funcțională în România”.
„Parteneriatul Consiliului Județean cu Asociația NIA Neurodiversity Academy pentru construcția Campusului Lumya este un exemplu extraordinar despre ce putem realiza atunci când autoritățile și comunitatea lucrează împreună. Suntem mândri că județul Giurgiu găzduiește și susține primul campus multifuncțional pentru adolescenți și adulți cu autism și ne vom asigura de o colaborare continuă, constructivă și eficientă cu echipa NIA, astfel încât Campus Lumya să devină un model de referință și replicabil la nivel național!”
Primarul comunei Bolintin, Daniel Trăistaru a dat asigurări că primăria va susține ferm finalizarea lucrărilor: „Mă bucur că acest campus se realizează la Bolintin-Vale. Ritmul lucrărilor este bun și sperăm să putem da în folosință prima etapă cât mai repede”.
DGASPC Giurgiu va avea un rol esențial în obținerea licenței și identificarea beneficiarilor direcți, asigurând totodată programe de educație, socializare și consiliere pentru familii.
Machetă „Campus Lumya”
Impact pe termen lung
„Campusul Lumya” va aduce beneficii majore pentru comunitate:
crearea a peste 100 de locuri de muncă în sănătate, educație și servicii sociale;
atragerea de fonduri naționale și europene;
reducerea presiunii asupra bugetului public prin integrarea persoanelor cu autism;
creșterea vizibilității județului Giurgiu ca pionier al unui model replicabil de incluziune.
(Florian Tincu)