Astăzi, copilul dispărut din Florești-Stoenești, a fost găsit după 5 ore de căutări! Reacții și întrebări ridicate de comunitate…

Un băiețel de 3 anișori, din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu, a fost găsit după ce a dispărut de acasă și după ce a fost căutat de familie, vecini și autorități mai bine de cinci ore.
Băiețelul de trei ani, a ieșit din casă alături de doi căței ai săi și de atunci nu s-a mai știut de el…
Cum s-au desfășurat căutările
Evident că a fost alertată poliția, dar și conducerea Primăriei.
Alerta a fost dată de părinți, care au anunțat dispariția copilului. Imediat, polițiștii, jandarmii și pompierii, sprijiniți de voluntari din sat, au organizat echipe de căutare. Primarul Constantin Dumitru împreună cu salariații primăriei au început la rândul lor căutările, alături de polițiștii. Minorul a fost găsit în cele din urmă în apropierea unei zone împădurite, speriat, dar nevătămat.
Reacții ale oamenilor
Cazul a stârnit emoție puternică, dar și discuții aprinse în rândul comunității. Comentariile apărute pe rețelele sociale și în grupurile locale reflectă atât ușurarea după găsirea copilului, cât și îngrijorarea pentru modul în care micuțul a dispărut.
Unii locuitori au lăudat mobilizarea autorităților și solidaritatea comunității, care au dus la un final fericit.
Alții au ridicat semne de întrebare privind supravegherea copiilor: „Cum a putut să plece singur de acasă fără ca părinții să observe?”
Au existat și voci care au cerut măsuri mai clare pentru protecția minorilor, inclusiv implicarea școlii și a primăriei în campanii de informare.
De asemenea, unii localnici au propus crearea unui sistem local de alertă rapidă în cazuri de dispariții, pentru ca toți să fie informați și să se mobilizeze imediat.
O temă mai largă, deloc de neglijat: siguranța copiilor!
Specialiștii atrag atenția că fiecare caz de acest tip scoate la iveală vulnerabilități. În România, anual sunt raportate sute de dispariții de minori, majoritatea rezolvate în scurt timp, însă unele cu final tragic. Autoritățile subliniază importanța educării copiilor privind siguranța personală și a unei comunicări permanente între părinți și cei mici.
(Jurnal)
Sursa și Foto: Tribune Tv.