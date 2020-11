Marți, 10 noiembrie, trei ceasuri rele pentru un șofer bulgar de TIR, originar din Burgas. Pe fondul oboselii la volan, dar și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, bulgarul, care venea dinspre București, pe DN5, în dreptul Muzeului de la Călugăreni, a pierdut controlul volanului oprindu-se direct în clădirea amintită!

„Totul s-a întâmplat pe la 3,30 – 4 dimineața, când am auzit un zgomot extrem de puternic! M-am speriat, pentru că aveam mașina parcată în zona respectivă, așa că am fugit, așa cum eram, în pijamale, să văd ce s-a întâmplat! Atunci am văzut TIR-ul proptit în curtea Muzeului din localitate. Imediat, la fața locului au sosit pompierii de la Punctul de lucru de aici, din Călugăreni. De altfel, ei au fost primii care i-au acordat asistență șoferului bulgar, care era buimac, am înțeles că ar fi fost și leșinat câteva minute…Inițial, am crezut cu toții că e băut, pentru că mirosea ciudat în cabina lui, dar s-a dovedit că erau baxurile de suc din spate, care se spărseseră”, declara, pentru „Jurnal giurgiuvean”, un locuitor al comunei, martor la cele petrecute.

Din accident, conform surselor „Jurnal giurgiuvean”, nu au rezultat decât pagube materiale. Timp de circa 30 de minute, pe sensul de mers către Giurgiu, circulația a fost blocată, din cauza unor cabluri de curent electric ce au căzut pe șosea, după ce au fost rupte din impactul autocamionului cu stâlpii de pe marginea străzii.

„Este al treilea accident care se întâmplă aici, în zona asta…Acum, a avut de suferit mașina doctorului de la dispensarul comunei, care a fost atinsă de TIR. Mașina mea a scăpat neatinsă!”, mai declara martorul din Călugăreni.

Pompierii de la Punctul de Lucru Călugăreni au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI, întrucât din rezervorul autocamionului se scurgea motorină. Totodată, aceștia au intervenit la deblocarea ușii cabinei, și la extragerea, în siguranță, a șoferului care a scăpat doar cu câteva zgârieturi, după „întâlnirea” cu parapeții de pe marginea drumului, cu stâlpii de curent, dar și cu gardul ce împrejmuiește Muzeul Sătesc din Călugăreni.

