Membrii AUR din Mihăilești, declară că cei cu care negociază pentru un spațiu al Organizației locale, sunt descurajați de primarul localității să facă acest demers! De unde pornește conflictul… (AUDIO)

Nu întâmplător se spune că politica este o „curvă”, căci ea poate despărți familii, colegi de servici, prieteni care se cunosc de o viață…
Un caz de acest gen se consumă în orașul Mihăilești unde primarul Adrian Gâjâilă (Foto 1) este acuzat de câțiva concetățeni ai săi, ce fac parte din partidul AUR ( unii dintre ei „prieteni vechi” cu primul edil – după cum acesta ne declara), că exercită presiuni asupra unora dintre locuitori, ca să refuze încheierea unui contract de spațiu, pentru amenajarea sediului Organizației locale AUR.
„Totul a pornit ”- ne declara președintele Organizației AUR Mihăilești, Martac Mihnea – ”de la încercarea noastră de a obține un spațiu pentru amenajarea unui sediu al partidului, în oraș. La scurt timp după ce am negociat cu un agent economic pentru un spațiu, acesta ne-a comunicat că înțelegerea noastră cade, precizând că primarul, pur și simplu l-a amenințat că dacă va încheia contractul cu AUR va avea probleme…”
Reprezentanții Organizației locale AUR nu au renunțat intrând în legătură cu un alt cetățean ce deținea un spațiu tocmai bun de amenajat un sediu de Organizație. Și de data aceasta însă – ne spunea Mihnea Martac – cetățeanul s-a văzut amenințat de primar în același context ca și prima oară.
Acesta a fost motivul pentru care, după o încercare eșuată de a sta de vorbă cu primarul localității, președintele AUR Mihăilești a solicitat sprijinul nostru, al presei, aducându-ne la redacție mai multe înregistrări cu cei cu care ei negociaseră spațiul de sediu al Organizației, în care respectivii recunosc oarecum voalat că primarul i-ar fi constrâns să-și vadă de treabă și să nu semneze niciun contract cu președintele Martac.
Două din aceste înregistrări, vi le punem la dispoziție pentru a desluși singuri de cine le este teamă cetățenilor din Mihăilești, și de ce evită să încheie contractul cu organizația AUR locală, după ce inițial au fost de acord cu asta, ba chiar au finalizat acest lucru printr-un document scris. Ba mai mult, „răzgândeala” celor doi proprietari de spațiu a venit după ce membrii AUR amenajaseră deja sediul. Iată și dovada celor două contracte încheiate:
Text Audio:
Toate bune și frumoase, dar nu s-a rezolvat nimic!
Evident că primul demers realizat de noi după ascultarea înregistrărilor a fost să luăm legătura cu primarul localității Mihăilești, Adrian Gâjâilă care deși la început s-a arătat puțin deranjat de întrebările noastre, în cele din urmă a trecut într-un alt registru vocal al dialogului, negând cu vehemență că ar fi interzis cuiva să încheie contract pentru amenajarea sediului AUR, la el în Mihăilești.
Ba mai mult de atât, domnia sa ne spunea că datoria unui primar este de a-și ajuta concetățenii și nicidecum de a-i împiedica să își dezvolte relațiile de grup sau cele personale.
„În continuare – ne spunea președintele AUR Mihăilești – „primarul se folosește de calitatea sa pentru a-i face pe localnici să se teamă de eventuale represalii în cazul în care ar accepta solicitarea Organizației, de contractare a unui spațiu de sediu”.
Zilele trecute am luat din nou legătura cu primarul Gâjâilă, ce probabil a înțeles între timp ce înseamnă transparența instituțională, răspunzându-ne prompt și civilizat la solicitarea noastră telefonică, pe care ne-am permis să o înregistrăm pentru a nu avea ulterior eventuale surprize …
„Eu nu aplic politica pumnului în gură!”
Foto 1
În cursul dialogului nostru primarul Gâjâilă ne-a declarat:
„Acești băieți cu care dvs. ați avut dialogul nu sunt niște oameni care să mă sperie pe mine, fără falsă modestie v-o spun, și nu doresc să interpretați acest lucru într-o manieră greșită. Nu înțeleg de ce caută medierea prin intermediul dvs, cât timp ei nu au venit la Primărie și eu i-am respins… Eu nu am stat de vorbă cu ei. Dovadă că sunt deschis la dialog, vă pot spune că aceste persoane au solicitat Primăriei, printr-o petiție, în baza Legii 544, să aibă acces la toate ședințele de Consiliu desfășurate și evident că le-am facilitat acest lucru, așa cum este legal.
Vă reiterez că s-a schimbat conducerea Primăriei și vechile politici nu sunt aplicabile, cel puțin pe mandatul meu. Dacă va fi bine sau rău, voi constata peste trei ani, când dau examen iar, dar deocamdată eu nu aplic politica pumnului în gură, ci din contră.
Eu am trei ani la dispoziție pe parte politică să conving pe cei care nu au fost cu mine să fie cu mine peste trei ani…Aceasta este misiunea mea, separat de misiunea administrativă pe care o am, zi de z . Noi, ca și conducători de urbe, în afara faptului că trebuie să facem administrație trebuie să mai facem și politică, că la noi merg în tandem. Vă rog să cerneți puțin lucrurile. Mai ales că pe unul dintre cei doi (n.red. – reprezentanți AUR Mihăilești), eu trebuia să îi cunun… Deci a fost un moment în viața mea când am avut încredere în el și l-am sprijinit cu tot ce am putut și el, la acel moment, s-a comportat onorabil până când i s-au promis niște avantaje și de la acel moment s-a uitat de tot, de prietenie, de frăție…” – ne-a mai spus Adrian Gâjâilă, primarul orașului Mihăilești.
Președintele Mihnea Martac spune că detaliul cu „cununia” este o pură, născocire căci el nici măcar nu este însurat…
În concluzie probabil că ați înțeles de ce, la începutul acestui material, declaram că mulți compară politica, cu o „curvă” care desparte oameni, distruge prietenii de-o viață stricând relațiile dintre concetățeni într-o comunitate, așa cum se întâmplă în Mihăilești în conflictul iscat între membrii AUR, prin președintele organizației, de pe plan local, Mihnea Martac și primarul orașului Mihăilești, Adrian Gâjâilă.
Foto: Primăria orașului Mihăilești