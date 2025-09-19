vineri, septembrie 19, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Giurgiu, județul unde moartea bate viața: în luna iunie numărul celor  decedați a fost aproape dublu față de nașteri! 

Giurgiu, județul unde moartea bate viața: în luna iunie numărul celor  decedați a fost aproape dublu față de nașteri! 

Jurnal
-
0
Giurgiu, județul unde moartea bate viața: în luna iunie numărul celor  decedați a fost aproape dublu față de nașteri! 

Un tablou sumbru al demografiei giurgiuvene se conturează în statisticile lunii iunie 2025.

Deși numărul nașterilor a crescut față de aceeași lună a anului trecut, atingând 155 de nou-născuți (o creștere de 8,4%), vestea bună este umbrită de realitatea dureroasă a deceselor: 275 de giurgiuveni și-au pierdut viața în aceeași perioadă.

Rezultatul? Un spor natural negativ de -120 de persoane într-o singură lună, semn că populația județului continuă să scadă alarmant.

Specialiștii pun acest dezechilibru pe seama problemelor sociale cu care se confruntă locuitorii județului, dar și a stării lor precare de sănătate. În tot acest tablou tragic, singurul aspect pozitiv este că, în luna iunie 2025, nu au fost raportate decese în rândul copiilor sub un an.

Datele readuc în atenție o realitate crudă: Giurgiu rămâne un județ unde moartea pare să câștige teren în fața vieții, de la o lună la alta.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
21.1 ° C
21.1 °
21.1 °
37 %
2.9kmh
0 %
vin
25 °
S
28 °
D
29 °
lun
29 °
mar
29 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com