FOTBAL. Prima etapă incendiară în Liga a IV-a, seria Sud, în județul Giurgiu

Liga IV-a la fotbal, seria Sud, în județul Giurgiu programează în acest weekend, partidele contând pentru etapa 4-a.
Confruntările sunt programate în aceeași zi, sâmbătă, 4 octombrie, la ora 16.00, cu excepția meciurilor de la Remuș și Găujani care sunt programate de la ora 11.00.
În etapa aceasta avem primele meciuri „tari”, e vorba despre două derby-uri: Dunărea Găujani – CS Mihai Bravu și Giganții Vărăști – Victoria Adunații Copăceni.
E interesant de remarcat că în această etapă cele patru formații, neînvinse până acum, joacă între ele. Un alt detaliu care merită menționat este că echipa de pe primul loc al clasamentului întâlnește pe teren propriu echipa de pe locul trei, iar ocupanta locului doi se deplasează acasă la ocupanta locului patru.
Astfel, Dunărea Găujani (primul loc) primește vizita celor de la CS Mihai Bravu (locul trei), iar Victoria Adunații Copăceni (locul doi) se va deplasa la Vărăști unde va întâlni echipa locală Giganții (locul patru).
Dunărea Oinacu și AS Scărișoara, formații fără puncte după primele trei runde, se întîlnesc pe stadionul din Oinacu, în derby-ul suferinței.
Gloria Comana nu ar trebui să aibă viaţă grea în această etapă, deoarece în propriul fief vine Academia Slobozia, „Lanterna Roşie” a clasamentului.
La rândul ei, Energia Remuș beneficiază de toate condiţiile pentru a mai adăuga trei puncte în clasament. Menționăm acest lucru pentru că la Remuș merge MV Călugăreni, o echipă nu foarte bine pusă la punct, care pare a nu emite pretenţii prea mari.
Programul etapei a IV-a, Liga 4, seria Sud
Energia Remuș- M. V. Călugăreni (ora 11.00)
Dunărea Găujani – CS Mihai Bravu (ora 11.00)
Gloria Comana-Academica Slobozia (ora 16.00)
Viitorul Hulubești- Viitorul Băneasa (ora 16.00)
Dunărea Oinacu-AS Scărișoara (ora 16.00)
Giganții Vărăști- Victoria Adunații Copăceni (ora 16.00)