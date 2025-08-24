Timpii de așteptare pe Podul Prieteniei, la Giurgiu, au ajuns la 100 de minute!

Situația traficului transfrontalier către Bulgaria – Podul Giurgiu–Ruse și bacul Bechet–Oryahovo. Sâmbătă, 23 august – 2025 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informa că traficul rutier se desfășoară în continuare alternativ, pe o singură bandă și că în contextul sezonului estival și al valorilor ridicate de trafic, se înregistrează timp de așteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute!

Pentru a evita blocajele și întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să ia în considerare rute alternative:

Dolj: Calafat; Teleorman: Zimnicea; Turnu Măgurele : Călărași;

Constanța: Vama Veche; Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir…

A fost s uspendat temporar bacul Oryahovo – Bechet!

Ca urmare a notificării transmise de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, activitatea feribotului Oryahovo – Bechet este temporar suspendată, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Reluarea traversărilor va fi anunțată imediat ce condițiile de navigație vor permite desfășurarea în siguranță a transportului.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează în cooperare cu Poliția Română și autoritățile bulgare pentru gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră.

Recomandări pentru participanții la trafic:

Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră și ale agenților rutieri