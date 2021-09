Ziua de curățenie Națională 2021” va fi marcată, ca în fiecare an, și la Giurgiu, prin grija Asociației ”Prietenii de lângă tine”, în calitate de organizator județean ”Let’s Do It, Romania!”

„La fel ca și în anii trecuți, zeci de angajați ai Consiliului Județean Giurgiu, dar și ai Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, se vor alătura inițiativei.

Toți cetățenii-tineri, studenți, elevi, agenți economici sunt așteptați să se alăture evenimentului și să demonstrăm că prin implicarea într-un astfel de demers comun se pot genera schimbări pozitive și de impact în comunitățile în care trăim.

Consiliul Județean Giurgiu susține acest demers, iar prin prezența noastră vrem să oferim un exemplu civic cetățenilor, demonstrând că dorința de a face curăţenie și de a avea o comunitate mai frumoasă și mai sănătoasă este una reală!