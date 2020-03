Combaterea informatiilor false referitoare la noul coronavirus este la fel de importanta ca si statul in casa. Cel putin asta spune WHO (World Health Organization), cea mai de incredere sursa cand vine vorba de sanatate. Desigur, exista site-uri precum care ofera o multime de informatii. Si acestea insa, preiau informatiile necesare tot de la WHO si CDC.

Se pare insa ca de astazi vom avea sansa sa obtinem informatiile direct de la sursa. World Health Organization lucreaza impreuna cu angajati Google si Microsoft la o noua aplicatie: WHO MyHealth. Aceasta urmeaza sa fie lansata chiar astazi, insa codul sursa este deja disponibil pentru cei curiosi.

Aplicatia coronavirus de la WHO ar putea sa-ti urmareasca istoricul de calatorie pentru a determina daca ai intrat in contact cu un purtator de COVID-19

Aplicatia va avea la baza aceleasi informatii disponibile si in BOT-ul de pe WhatsApp. Astfel vei putea sti ce este de facut in cazul in care crezi ca esti infectat cu noul coronavirus. O versiune viitoare a aplicatiei ar putea fi si mai utila. Se pare ca WHO ar vrea sa introduca si alerte pe baza locatiei tale. De asemenea, prin intermediul aplicatiei am putea urmari cazurile confirmate si evolutia acestora. Acestea ne-ar ajuta sa intelegem mai bine cum a reusit virusul sa se infiltreze intr-o anumita comunitate.

Aceasta este insa doar o propunere din partea aplicatiei. Aceasta nu iti va urmari locatia decat daca ii dai acordul explicit sa faca asta. In acest punct va fi mai mult un experiment, dar unul care va permite WHO sa reactioneze mult mai bine in viitor in cazul altor probleme asemanatoare. Aceasta aplicatie insa, iti ofera toate informatiile necesare. O unealta buna de avut in telefon.