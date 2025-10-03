Viceprimarul Marian DAMIAN dă asigurări: „Școlile vor avea căldură din luna noiembrie!”

Pe fondul scăderii temperaturilor și al îngrijorărilor privind furnizarea agentului termic, autoritățile locale transmit că instituțiile de învățământ din Giurgiu nu vor rămâne fără căldură în această iarnă.
Contactat de publicația noastră, viceprimarul Marian Damian a explicat că agentul termic este furnizat de Uzina Termoelectrică Giurgiu, singurul provider pentru oraș, cu mici excepții în cazul unor grădinițe mici, dotate cu centrale pe gaz.
„Nu pot avea un răspuns ferm privind data exactă a pornirii căldurii, întrucât decizia aparține Uzinei Termoelectrica, dar pot garanta că există fonduri pentru achitarea facturilor. Am reușit să ne gospodărim astfel încât să putem plăti integral factura pe luna noiembrie, pe care o vom achita în luna decembrie”, a precizat viceprimarul.
Sezonul rece începe oficial la 1 noiembrie, iar din acel moment, dacă Uzina va porni furnizarea, școlile giurgiuvene vor avea căldură.
Vicele Damian a subliniat, de asemenea, că sistemul de învățământ nu are datorii către furnizori și că bugetul a fost gestionat cu responsabilitate.
„În cei cinci ani în care m-am ocupat de sistemul de educație local, am reușit să păstrez un buget echilibrat, să acoperim cheltuielile esențiale și, cel mai important, să nu acumulăm datorii. Consider că aceasta este una dintre cele mai mari realizări.”
Deși nu toate problemele din școlile giurgiuvene au putut fi rezolvate din cauza fondurilor insuficiente, viceprimarul susține că totuși prioritățile au fost acoperite, astfel încât elevii și cadrele didactice să nu fie afectați de lipsa confortului necesar în perioada iernii.