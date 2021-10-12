INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 12.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 12.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|6,81
|MALU
|18,07
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|15,4
|MIHAI BRAVU
|13,05
|SLOBOZIA
|11,43
|GOGOŞARI
|10,9
|GRĂDINARI
|9,55
|STOENEŞTI
|9,33
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,13
|JOIŢA
|8,91
|CĂLUGĂRENI
|8,58
|GOSTINU
|8,42
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,31
|TOPORU
|8,06
|PUTINEIU
|7,91
|GREACA
|7,53
|SĂBĂRENI
|7,46
|BOLINTIN-DEAL
|6,81
|SINGURENI
|6,75
|GĂUJANI
|6,6
|COMANA
|6,55
|COSOBA
|6,53
|BUTURUGENI
|6,33
|VALEA DRAGULUI
|6,32
|DAIA
|6,23
|CREVEDIA MARE
|6,15
|GĂISENI
|6,15
|CLEJANI
|6,14
|BĂNEASA
|6,08
|BULBUCATA
|5,69
|IZVOARELE
|5,64
|VÂNĂTORII MICI
|5,59
|FRĂTEŞTI
|5,52
|VEDEA
|5,37
|ULMI
|5,3
|HOTARELE
|4,94
|BUCŞANI
|4,92
|MÂRŞA
|4,84
|GHIMPAŢI
|4,77
|OGREZENI
|4,76
|OINACU
|4,48
|IEPUREŞTI
|4,26
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,92
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|3,83
|VĂRĂŞTI
|3,7
|ROATA DE JOS
|3,58
|SCHITU
|3,34
|COLIBAŞI
|3,24
|HERĂŞTI
|3,24
|ISVOARELE
|2,85
|GOSTINARI
|2,58
|RĂSUCENI
|2,4
|STĂNEŞTI
|1,99
|PRUNDU
|1,76
|LETCA NOUĂ
|1,45
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)