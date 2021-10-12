INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 12.10.2021

    Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 12.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 6,81
MALU 18,07
ADUNAŢII-COPĂCENI 15,4
MIHAI BRAVU 13,05
SLOBOZIA 11,43
GOGOŞARI 10,9
GRĂDINARI 9,55
STOENEŞTI 9,33
MUNICIPIUL GIURGIU 9,13
JOIŢA 8,91
CĂLUGĂRENI 8,58
GOSTINU 8,42
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,31
TOPORU 8,06
PUTINEIU 7,91
GREACA 7,53
SĂBĂRENI 7,46
BOLINTIN-DEAL 6,81
SINGURENI 6,75
GĂUJANI 6,6
COMANA 6,55
COSOBA 6,53
BUTURUGENI 6,33
VALEA DRAGULUI 6,32
DAIA 6,23
CREVEDIA MARE 6,15
GĂISENI 6,15
CLEJANI 6,14
BĂNEASA 6,08
BULBUCATA 5,69
IZVOARELE 5,64
VÂNĂTORII MICI 5,59
FRĂTEŞTI 5,52
VEDEA 5,37
ULMI 5,3
HOTARELE 4,94
BUCŞANI 4,92
MÂRŞA 4,84
GHIMPAŢI 4,77
OGREZENI 4,76
OINACU 4,48
IEPUREŞTI 4,26
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,92
ORAŞ BOLINTIN-VALE 3,83
VĂRĂŞTI 3,7
ROATA DE JOS 3,58
SCHITU 3,34
COLIBAŞI 3,24
HERĂŞTI 3,24
ISVOARELE 2,85
GOSTINARI 2,58
RĂSUCENI 2,4
STĂNEŞTI 1,99
PRUNDU 1,76
LETCA NOUĂ 1,45

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR