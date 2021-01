Escrocherie cu locuri de muncă la Giurgiu, și nu numai. Un anunț tentant, publicat pe OLX, îi face, lesne, pe doritorii de un job să acceseze anunțul respectiv. Dar, iată cum sună acest anunț:

„Postat 27 decembrie 2020

Dispecer pentru pizzerie

Tip job

Full time

Giurgiu, Giurgiu

Descriere

Angajam dispecer pentru pizzerie. Activitatea principala consta în preluarea comenzilor de la clienți .Salar 3000 Ron Se ofera o masa pe zi bonuri de masa . În weekend asiguram transport! Informatii si angajare la O72O525223”, postarea fiindu-i atribuită unui anume Dorin.

Odată intrat în „jocul” acesta, doritorul care apelează numărul de telefon afișat constată că, după o singură apelare, apelul este închis automat. Și tot în mod automat doritorul primește pe telefonul mobil un sms prin care este invitat să sune la un alt număr de telefon.

Iată, mai jos, acest mesaj:

„Bună ziua! Angajările se fac doar sunând la numărul de telefon 0903760730, Adela Tudor – Manager resurse umane”.

Și de aici începe escrocheria! Numărul de telefon menționat este un număr cu suprataxă, fără ca măcar să se emită vreun avertisment în acest sens. Mai mult, pe o platformă dedicată identificării apelurilor fantomă (cum sunt numite aceste „clinciuri” ce te fac să plătești, mai apoi, facturi astronomice pentru serviciile de telefonie) există peste 40 de recenzii, toate negative, la adresa acestui număr de telefon.

Primele recenzii apar încă din anul 2016, când un păgubit spunea că ar fi fost direcționat, pentru detalii privind închirierea unui apartament cu două camere în Capitală (!!!???) către o anume Iulia Mihalache. Au urmat, apoi, în anii următori, de această dată pentru angajări (lucru de acasă, mecanici auto, șoferi, distribuitori sau dispeceri), cu salarii mult peste ceea ce putea visa la vremea respectivă un om de rând, alte nume: Naty Ludmila, Carmen Ștefănescu, Ioana Preda sau Maria Ionescu. Și, dacă ar fi să dăm, cumva, crezare unei localizări de pe site-ul amintit, posesorul acestui număr de telefon ar locui undeva, în zona AGNITA (județul Sibiu).

Vă prezentăm, mai jos, opiniile câtorva dintre cei care au fost păcăliți, cu mențiunea că am selectat câteva dintre numeroasele comentarii:

„Se declara firma de recrutari si iti iau 10€

Anonim a raportat numărul 0903760730 la 3 decembrie 2020 (Rating: 1 din 5)

„Escrocherie

Anonim a raportat numărul 0903760730 la 4 noiembrie 2019 (Rating: 1 din 5)”

„Am primit mesaje de lucru la domiciliu si informatii pe site-ul cu numele www.lucrezi-acasa.to, acolo e un buton de inscriere dar nu se deschide nici un formular, doar da un telefon de contact, care e cel de aici, bineinteles am zis sa caut despre el si asa am ajuns aici, nu stiu daca cineva ne citeste comentariile, dar eu am primit mesajele SMS de la telefoane din Romana, telefoane doua necunoscute, iar unul sub numele de Naty Ludmila(0726700933) celelalye doua le scriu aici poate descopera cineva ale cui sunt: 0799796722 si 0799824539. Daca gasiti scrieti mai departe aici sa potem sa ii dam de gol. Va multumesc.

Gelu a raportat numărul 0903760730 la 20 septembrie 2016 (Rating: 1 din 5)”

„Am sunat la 0721670973 și am primit un mesaj care suna astfel „Buna ziua,angajarile se fac doar sunand la numarul de telefon 0903760730 multumesc, Maria Ionescu” …am intrat pe net și am văzut că este o mare țeapă…așa că nu sunați la numărul acesta.

Anonim a raportat numărul 0903760730 la 7 februarie 2017 (Rating: 1 din 5)”

„Buna ziua,am citit comentariile voastre după ce am sunat și eu la un nr.de Vodafone mi s-a dat ton de ocupat și am primit mesaj de la o țoapă Carmen Ștefănescu cu numărul acesta cu 090 bla bla bla!am verificat numărul pe google deoarece mi s-a părut dubios!In fine ideea este ca ei au peste 20 de anunțuri pe internet pe diferite site-URI dar aceasta Operațiune cred ca este oarecum legală deoarece la fiecare anunt scrie tarif 1,50euro+TVA!Ceea ce nu cred ca este normal este faptul ca toate anunțurile se refera la angajare!Dar la nivelul corupției din țara asta ce vreti oameni buni?cum sa se implice poliția ANAF-ul când poate ei sunt mâna in mâna!!!Despre ce vorbim?

Naomi a raportat numărul 0903760730 la 16 august 2017 (Rating: 1 din 5)”

„Buna ziua am sunat și eu astăzi neștiind că e capcana , îmi căutasem de lucru de acasă mia răspuns o doamna drăguță și mi-a spus că trebuie să completez un curriculum vitae pt a mă angaja totul ok până când sa făcut 10 minute și mia închis am revenit după cu un alt apel și mi-a răspuns un domn care mi-a spus că da într-adevăr au foarte multe posturi de lucru înșirat mărgele făcând brățări , toate bune și frumoase până mi-a dat mai multe numere să sun la că și alea ar fi bune bun am sunat și când colo domni de la numerele respective mi-au spus că nu au nicio oferta de lucru , mi-a spus că îmi trimite acasă colet cu mărgele nu mai cred nimic și pe urmă mi-a spus că îs din Timișoara Calea Sagului ….

Luminița a raportat numărul 0903760730 la 25 iunie 2018 (Rating: 1 din 5)”

Sperăm ca aceste informații să nu rămână fără ecou în rândul instituțiilor giurgiuvene, cei îndreptățiți în a se autosesiza în aceste cazuri. Iar potențialilor „clienți” ai acestor șarlatani, le recomandăm să caște bine ochii atunci când „aplică” pentru promisiunea unor joburi extrem de bine plătite.

(Jurnal)