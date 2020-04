Cu puțin timp în urmă, ne-a contactat la redacție un giurgiuvean, V. N, în vârstă de 65 de ani care, de aproape o lună de zile, încearcă să găsească o soluție de a reveni în România, din Spania.

„Sunt, în acest moment, în localitatea Gijon, provincia Asturia, în districtul ce aparține de consulatul romând de la Bilbao. Am venit încă din data de 3 februarie, eu având programare pentru data de 9 februarie, pentru a îmi ridica o serie de acte necesare pensiei. Menționez că circa 12 ani am lucrat în Spania, cu forme legale, astfel că puteam beneficia de pensie și de aici. Am lucrat la o întreprindere importantă din Giurgiu, în Combinatul Chimic, până când nu s-a mai putut…apoi, am încercat să îmi fac o afacere pe cont propriu, dar nu am putut rezista multă vreme pe piață. Așa că, împreună cu soția mea, ajutați de câteva cunoștințe, am plecat în Spania, unde am lucrat circa 12 ani…Așa cum vă spuneam, am avut nevoie de o serie de documente pentru a beneficia de pensie internațională, am venit aici, în Spania, dar, din păcate, s-au prelungit termenele de așteptare din cauza pandemiei. Nu am nimic împotrivă de a reveni în țară și de a intra în carantină, dar măcar sunt în țară! Am tot așteptat, până acum, să fiu contactat de consulatul din Bilbao, pentru a mă putea întoarce în țară, dar nu am niciun răspuns…Sunt disperat, nu mai am bani, am ajuns la fundul sacului, cum se spune, am și probleme de sănătate…Ajutați-mă, vă rog, să mă întorc în țară!”, ne-a mai transmis giurgiuveanul rămas blocat în Spania.

(Jurnal)