Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu, îi cere, imperativ, Ministrului Agriculturii, Adrian Oros, să pună pe poziție prioritară aplicarea ordonanțelor ce îi vizează pe fermieri. Giurgiuveanul susține că dacă autoritățile nu vor lua măsuri care să vină în sprijinul fermierilor, în cel mai scurt timp, aceștia nu vor avea bani să înființeze culturile de primăvară.

„Mă sună mulți să-mi spună că au început executările silite, băncile le bagă penalități, cei de la leasinguri îi amenință, sunt îngrijorați că nu o să mai aibă bani să înceapă semănatul de primăvară. Trebuie găsită o soluție că altfel noi suntem înmormântați. Ordonanța cu despăgubirile pentru culturile de primăvară nu au mai dat-o, au zis că dau cu prelungirea ratelor la bancă până în decembrie 2021 și nu au mai făcut nimic. Ministrul Oros să se ocupe cât mai repede de ordonanțele care au rămas nedate, să facă ceva cu programul Agro Invest, despre care tot se spune că va fi bun”, a declarat Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu, pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

Ștefan Muscă spune că o soluție pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă fermierii români ar fi eliberarea adeverințelor APIA încă din luna martie.

„Să ne dea adeverințe APIA din martie, să putem să ne luăm credit. Dacă nu îmi dă adeverința în martie și mi-o dă în iulie-august, la revedere că nu am cu ce să încep. Dacă nu plătim inputurile, nu ne mai dau altele și atunci ne-am nenorocit”.

De asemenea, acesta susține că și programul Agro Invest ar putea fi un colac de salvare pentru fermieri.

„Să dea drumul la Agro Invest, prin care să luăm până într-o 100.000 de euro să putem să începem lucrările. Acest program ne-ar ajuta că am înțeles că este puțin mai flexibil creditul, adică nu ne mai cere nu știu câte mii de documente, că avem o perioadă de grație de trei ani, în care să plătim doar dobânda sau ce cer ei acolo, și abia după trei ani să plătim creditul în două rate pe an. Deci, dacă s-ar întâmpla treaba asta, ne-ar salva, am putea să începem lucrările pe care le avem de făcut, spre exemplu eu am de decolmatat canalele”, a arătat Ștefan Muscă, citat de Agrointeligența-Agrointel.ro.

După instalarea noului Guvern, fermierii români speră că se vor lua măsuri și se vor debloca atât ordonanța de urgență privind despăgubirile de secetă pentru culturile de primăvară, cât și ordonanța pentru declararea stării de calamitate care ar ajuta fermierii să obțină o amânare a plăților către traderi, bănci sau furnizori de inputuri.

În această după-amiază are loc și cea de-a doua ședință de guvern a noului executiv, astfel că ministrul Adrian Oros poate cere punerea în aplicare a celor două OUG chiar astăzi. Principala temă aflată pe agenda ședinței de astăzi, luni – 28 decembrie, a Guvernului va fi proiectul de Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, care include decizii care să permită îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activității Guvernului și a ministerelor. Proiectul este promovat ca urmare a Hotărârii Parlamentului României nr.31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1285 din 23 decembrie 2020.

(Jurnal)