Recent, pe un site local apărea o știre ce se dorea a fi o „bombă de presă, cităm : …între directorul CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu și un subordonat al acestuia ar fi izbucnit un scandal finalizat cu intervenția poliției și cu împărțire de pumni.

Referitor la această „bombă”, ce în final s-a dovedit a fi, de fapt, mai mult o fumigenă expirată, directorul Florian Velicu a dorit să facă niște precizări în privința incidentului care l-a inspirat pe autorul acestei ”perle” jurnalistice:

„Este un fake news grosolan, menit să discrediteze și nimic altceva. A fost, într-adevăr, o discuție mai aprinsă, însă lucrurile au stat în felul următor: directorul coordonator subunități, Doru Rușinaru, a fost chemat la Giurgiu pentru o cercetare disciplinară, pentru nerespectarea deciziilor superiorilor. A venit, a cerut o audiență la mine, l-am primit, deși aveam și alte întâlniri cu alte persoane, întâlniri programate cu mult timp înainte. După circa 45 de minute, mi-a aruncat un document pe masă, spunându-mi pe un ton superior : – „Semnează asta”!

I-am răspuns că nu așa se procedează și că orice document se depune la registratură, primește un număr de înregistrare, se pune la mapă și abia apoi se ia decizia semnării sau nu a acelui document. Nu a vrut să înțeleagă, s-a așezat pe scaun și a refuzat să părăsească încăperea. Deși i-am cerut în câteva rânduri să facă acest lucru, nu am avut cu cine comunica, singura sa frază fiind că el nu părăsește biroul, pentru că este biroul Companiei!

Pe de altă parte, acest domn Rușinaru, de când am venit eu director, de patru luni și o săptămână, a stat mai mult prin concedii medicale: circa trei luni! Revin însă la motivul prezenței sale în sediul CNAPDF Giurgiu… A fost chemat să dea explicații cu privire la nerespectarea deciziilor superiorilor, în speță a unei decizii pe care am dat-o eu, în calitate de director general. Cât despre bătaie, nici nu a existat așa ceva! La toată această „tărășenie” au participat, în birou, secretara, șeful de agenție, Iulian Neagu (Călărași) și doi colegi de la Biroul Dezvoltare. Repet, l-am rugat să părăsească încăperea, a refuzat, motiv pentru care, într-adevăr, am solicitat, prin 112, sprijinul unui echipaj de Poliție, pentru a-l scoate pe domnul Rușinaru din birou. De altfel, inclusiv comportamentul său de astăzi va face obiectul unei noi cercetări disciplinare, conform legii”, a mai precizat directorul general al CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu.

Catalogam informația ca ”perlă” jurnalistică plecând de la constatarea că autorul ei nu știe sigur dacă incidentul s-a întâmplat sau nu între cei doi salariați ai Companiei, cităm: …ar fi izbucnit un scandal…Deci semnatarul informației nu este sigur, mulțumindu-se la a emite o ipoteză.

În concluzie, e alegerea oricui de a fi obedient grupului de interese care îl plătește, dar ca jurnalist nu ai voie să mizezi pe ipoteze personale, să minți, cu scopul de a manipula opinia publică…O poți face, probabil, o dată, dar cu siguranță că a doua oară nimeni nu îți va mai acorda credibilitate.

