Dumitru Stancu, din comuna Prundu, a apelat, cu puțin timp în urmă, la redacția „Jurnal giurgiuvean” pentru a-și face cunoscută durerea cu care se confruntă de mai bine de 10 ani.

„Vă adresez solicitarea de a face cunoscut ceea ce mi s-a întâmplat, mie și familiei mele…Fiica mea, la vârsta de 10 ani, mai exact în luna iulie 2004, a avut o erupție pe corp, ceea ce a făcut să apară suspiciunea unei boli rare: boala Wilson, boală despre care am auzit abia atunci. Din acel moment, fetei mele, fără teste care trebuiau făcute periodic, i-a fost administrat tratament care, acum, constat că i-a făcut mai mult rău decât bine…Având în vedere că starea fiicei mele, Ana Maria, nu prezenta nicio ameliorare, în anul 2008 am mers cu fata la Institutul Fundeni, la doamna doctor COnstantinescu Alexandrina, care, doar pe baza analizelor pe care le aveam la dosar, a pus, la rândul dumneaei, diagnosticul de Boala Wilson, recomandându-i același tratament…Ana Maria a urmat tratamentul până la împlinirea vârstei de 18 ani, când a fost trimisă la secția de adulți. Menționez că erupția despre care vorbeam, de pe corpul fetei, a apărut după ce micuța a mâncat niște roșii din grădină, pe care le stropisem împotriva manei, și pe care – de obicei – ea nu le spăla…le mânca direct din grădină, așa de mult îi plăceau, și, fiind micuță, nu o prea vedeam ascunsă pe după vreji…

În anul 2012, am fost cu fata la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București, unde medicii de acolo au spus că fata nu are boala Wilson. Și în anii următori, am avut fata internată și la Spitalul Universitar, unde, de asemenea, mi s-a spus că fata mea nu are boala Wilson. Din păcate, din 2014 starea fiicei mele s-a agravat, punându-i-se diagnostic de polineuropatie. Acum, copilul meu, altă dată un copil normal, sănătos și fericit, a ajuns să cântărească puțin peste 30 de kilograme, nu se mai poate mișca, abia merge, și asta doar în jurul casei…De la vârsta de 18 ani, a fost transferată la Spitalul Obregia, pentru adulți, unde, după mai multe seturi de analize, boala Wilson nu a mai apărut…Nu vreau să vorbesc prostii, dar cred că medicația dată pentru boala WIlson, acele medicamente B6, care au ca efecte secundare apariția polineuropatiei, și a încă unui medicament, care nici măcar nu este recomandat copiilor sub 18 ani, au dus la starea actuală a fetei mele.

Am făcut plângeri la Colegiul Medicilor din România, care mi-au dat un răspuns din care rezultă că medicii care i-au pus fetei mele diagnosticul de boala Wilson, nu au nicio vină…Acum, aștept să văd ce va face instanța, pentru că eu le-am dat în judecată pe cele două doctorițe.

Acum, dacă am venit la dumneavoastră, la redacție, nu am făcut-o pentru că vreau neapărat bani sau mila cuiva, ci să aduc la cunoștința opiniei publice faptul că, din păcate, în România sunt medici care sunt depășiți sau care își fac meseria doar pe jumătate…!”, mai spunea Dumitru Stancu.

