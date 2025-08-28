Un bărbat din Mihăilești, arestat preventiv, pentru 30 de zile, acuzat de tentativă de viol și distrugere!

Un bărbat de 48 de ani, din localitatea Novaci, județul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de viol și distrugere.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 august, când o tânără de 24 de ani, care îl cunoștea pe bărbat, a fost rugată de acesta să îl ducă cu mașina până în comuna Comana.
Potrivit anchetatorilor, în extravilanul localității Comana, individul ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu victima, în ciuda refuzului acesteia. Tânăra a reușit să scape și a apelat numărul de urgență 112.
Polițiștii Secției Rurale nr. 2 Comana s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că bărbatul vandalizase autoturismul femeii, distrugând mai multe componente ale acestuia.
„În urma probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Giurgiu.
Cazul este instrumentat în continuare de procurori, sub acuzațiile de tentativă de viol și distrugere.
Sursa: IPJ Giurgiu