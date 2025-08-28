FOTBAL. „Axi Arena” debutează în Liga a III-a de fotbal: Primul meci îl joacă acasă cu „CSM Alexandria”

Vineri și sâmbătă se joacă meciurile primei etape din sezonul 2025–2026 al Ligii a III-a la fotbal. La competiție participă și două echipe din județul Giurgiu: „Dunărea Giurgiu” și „Axi Arena Adunații Copăceni” (foto), cele două echipe fiind repartizate în seria a V-a. ⚽️ Vineri, 29 august 2025, de la ora 18.00, încep partidele din cadrul noi ediții de campionat a Ligii a III-a, la fotbal, practic al treilea eșalon valoric al fotbalului Românesc. Fotbaliștii de la nou-promovata „Axi Adunații Copăceni” vor debuta în seria a V-a, a Ligii, printr-un joc pe teren propriu, în compania formației „CSM Alexandria”. Cu un lot echilibrat și obiective clare, Axi va încerca să-și impună jocul pe teren propriu în fața unei echipe care are ca obiectiv promovarea în Liga a II-a. La rândul ei echipa din județul Giurgiu vine cu entuziasm și o mare dorință de afirmare. Deși este considerată nou promovată, echipa Axi are șansa să surprindă prin organizare, determinare și un joc colectiv bine pus la punct. Formația teleormăneană are în spate sezoane solide în eșalonul secund , dar și în liga a III-a, ceea ce o recomandă ca pe un adversar redutabil.

„Axi Adunații Copăceni”, se află în premieră în acest eșalon, după ce până în urmă cu trei ediții de campionat a activat doar la nivelul campionatului județean Giurgiu.

Jocul se va desfășura pe stadionul Sintetic din Mihăilești, vineri, 29 august 2025, de la ora 18.00.

Programul primei etape din Liga a III-a, seria a 5-a: Vineri, 29 august 2025: Ora 18:00 CSM Cetatea Turnu Măgurele – ACS Oltul Curtişoara Ora 18:00 ACS AXI Arena – CSM Alexandria Ora 18:00 ACS L.P.S. H.D. Clinceni – Universitatea Craiova 2 Sâmbătă,30 august 2025: Ora 18:00 FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – ACS Academica Balș Ora 18:00 ACSO Filiaşi – CSL Nanov Ora 18:00 SCM Dunărea 2020 Giurgiu – AFC Progresul 1944 Spartac.

LA FIRUL IERBII:

După 17 ani numele Comunei Adunații Copăceni apare din nou pe harta fotbalului Ligii a III-a. „Victoria Adunații Copăceni” a promovat în Divizia C (Actualmente Liga III-a), în ediția 2008-2009.

Echipa condusă de Costel Grigore, evolua pe atunci în campionatul județean Ilfov. Dar despre plecarea echipei din Adunații Copăceni, din Campionatul Județean Giurgiu, vă vom vorbi cu altă ocazie.

Revenind la promovare, echipa din Adunații Copăceni a fost repartizată în Seria a IV-a, serie foarte puternică, având echipe din Dolj, Gorj, Argeș, Rămnicu Vîlcea, Dîmbovița.

Fotbaliști pregătiți de Marcel Ploae (antrenorul care a promovat în 2005 pe Dunărea Giurgiu în Liga a II-a ), au ocupat locul 3 la final de campionat. Din păcate în ediția următoare, deși a jucat zece meciuri, situația financiară a Clubului și-a spus cuvântul – echipa fiind retrasă din competiție.

De menționat că seriile Diviziei C, erau alcătuite din 18 echipe.

Clasament – ediția 2008-2009, seria IV-a, Divizia C

1.CS Gaz Metan CFR Craiova 32 23 5 4 63-24 74

––––––––––––––––––––––––––

2.FC Caracal 32 19 8 5 55-24 65

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ––––––––––

3.CS Adunaţii Copăceni 32 19 6 7 61-31 63

4.CS Muscelul Câmpulung 32 16 7 9 61-36 55

5.AS Viitorul Pucioasa 32 15 8 9 49-41 53

6.FC Oltchim Râmnicu Vâlcea 32 15 6 11 44-33 51

7.CS Minerul Motru 32 14 7 11 55-50 49

8.CS Alro Slatina 32 13 6 13 36-41 45

–––––––––––––––––––––––––––

(Costel Spînu)