Astăzi, 6 decembrie, liberalul Toma, Petcu și-a exercitat dreptul de vot la una dintre secțiile din municipiu. După vot, acesta a declarat:

„Am votat cu gândul și speranța că lucrurile se pot îmbunătăți și se va intra ușor în normal. Trecem prin momente foarte grele. De aproape un an această pandemie ne schimbă modul de viață, modul cum gândim, dar aceste alegeri erau necesare.

România are nevoie de normalitate și de continuarea drumului pe care am început. Am votat cu speranță pentru copiii noștri pentru toți giurgiuvenii, pentru toată România, astfel încât toate drumurile care au început să fie continuate.”