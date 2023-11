Televiziunea ”Realitatea Plus” a venit joi seară, la Giurgiu, pentru ”a arunca în aer caracatița Corupției și a rezolva ”Haosul de la Frontieră!”

Emisiunea cu tema ”Culisele Statului Paralel merg să arunce în aer caracatița corupției de la frontieră”, realizată la Giurgiu, joi seară, în salonul unui Restaurant din Portul Giurgiu, a fost – după cum spun câțiva dintre cei ce au urmărit-o, o lălăială fără sens și fără rost. Un subiect cu titlul incendiar cu un promo menit să ne dea pe spate: ” Caravana Antimafia ajunge azi la Giurgiu! Anca Alexandrescu și echipa Culisele Statului Paralel merg să arunce în aer caracatița corupției de la frontieră...” Evident că toți cei ce au înțepenit în fața televizoarelor s-au așteptat ca, imediat după sfârșitul emisiunii, tot ce nu au fost în stare instituțiile statului: Poliție, DNA, DIICOT, ANTI FRAUDA, implicit clasa politică, să se rezolve încă din seara de 16 noiembrie. O seară în care – conform moderatoarei Anca Alexandrescu – vama va deveni un exemplu de bună practică, o seară din care nu se va mai lua mită la frontiere, nu va mai exista evaziune și nici fugari peste granițe, dați în urmărire generală. O seară din care corupția și orice altă formă de încălcare a legii va deveni doar un basm ieftin, dat uitării. Aloo! Treziți-vă! Orice om de bun simț, realizează că acest scenariu, cu generic hollywoodian, are corespondent în REALITATEA imediată, mai degrabă prin următorul banc: Un nebun trăgea după el, în curtea unui spital de boli nervoase, legat de o sfoară, un CD. Un medic, trecând pe acolo îl întreabă: ”Ce faci mă?” … La care nebunul răspunde sec: ”Trag muzică!” Cu tot respectul pentru intenția realizatorului emisiunii, dar OTV- ul avea măcar mai mult umor și evident audiență. Așa cum știm, corupția din vămi datează dintotdeauna, de-a lungul istoriei acestei lumi. Iată de ce, oricât de sofisticat își va intitula un jurnalist demersurile (antimafie, antifraudă, antisistem etc.) nu va putea elimina lipsa de reacție și complicitatea salariaților unor instituții, fie ei polițiști, procurori, magistrați ori politicieni, care cunosc foarte bine acest fenomen pe care îl tolerează și în care, de multe ori, sunt ei înșiși implicați. Trist este că liderii autorităților locale, atrași de acest incendiar subiect, și de mirajul apariției la o televiziune difuzată în toată țara, au ignorat mediul de afaceri giurgiuvean (Topul Firmelor), pe acești oameni care creează mii de locuri de muncă, persoane ce plătesc sume importante prin taxe și impozite, susținând efectiv acest oraș/ județ, oameni ale căror investiții contează enorm în dezvoltarea economică locală și teritorială. În acest context, întrebarea noastră legitimă este: Va putea doamna Anca Alexandrescu și echipa sa (autointitulată ”antimafie”), să compenseze voturile pierdute de cei câțiva lideri politici giurgiuveni ( participanți la emisiunea din seara de 16 noiembrie), prin absența lor de la întâlnirea cu mediul de afaceri giurgiuvean? Așteptăm ca după anunțatele investigații antimafie, ale Trustului Realitatea, dosarele penale să curgă râuri, râuri, infractorii din vămi să fie luați de acasă, în haită, iar sutele de milioane de euro, datorați de aceștia, statului român, să fie returnați bugetului! În consecință seara de 16 noiembrie a însemnat un nou eșec al clasei politice, în încercarea acesteia de a modifica imaginea județului, așa cum s-a mai întâmplat cu ceva timp în urmă când, o altă emisiune a dorit să acrediteze ”exagerarea” dusă la extrem, conform căreia Giurgiu ar fi ”un leagăn de civilizație” al Europei Unite. Altfel spus, emisiunea de joi seară, ar putea fi redusă la un titlu shakespearean: ”Mult zgomot pentru nimic”! Adică un talk show confuz, cu abordări populiste, susținut pe un ton puțin dictatorial, de un moderator interesat mai mult să impresioneze telespectatorul și cam atât… Asta nu înseamnă că dezavuăm ceea ce încearcă jurnalista Anca Alexandrescu să facă, săptămână de săptămână, că am minimaliza în vreun fel efortul acesteia de a denunța afacerile oneroase ale unor personaje controversate, ci doar de a observa modul unor politicieni de a se agăța de orice formă mediatică, pentru a mai câștiga o doză de capital de imagine. O emisiune cu scop preelectoral, ce s-a bucurat în schimb de un promo de senzație și probabil ( vom afla poate), de o notă de plată extrem de piperată. Cum s-ar zice, ”alți bani, altă distracție!” în detrimentul prezenței decidenților acestui județ la întâlnirea cu oamenii de afaceri, persoane care chiar se străduiesc să susțină în viață, economic și financiar, acest județ, oameni care chiar merită prețuirea noastră. Vreți, nu vreți, aceasta este de fapt REALITATEA, din ”Culisele Statului Paralel”, domnilor politicieni! (Florian Tincu)