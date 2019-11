Primarul din Vințu de Jos, județul Alba, și-a dat singur amendă, pentru că și-a modificat acoperișul casei fără a avea autorizație de la primărie.

Ioan Iosif Josan, primarul din Vințu de Jos, a semnat, săptămâna trecută, procesul verbal prin care s-a amendat, după care s-a dus la biroul de taxe și impozite și a plătit, potrivit Ziarul Unirea.

Ioan Iosif Josan a explicat pentru sursa citată: „Avem multe probleme pe urbanism. A ajuns o ură între oameni, încât vin încontinuu și se reclamă unul pe altul… Chiar eu am fost pus în această situație, m-a pârât unul dintre vecini că mi-am schimbat acoperișul de pe casă. Legal, este voie, dar să nu îi schimbăm arhitectura. Înainte să mă apuc să schimb arhitectura acoperișului, am întrebat un arhitect dacă este în regulă și o pot face fără autorizație. Mi-a zis că nu e nevoie, pot lucra și fără autorizație de urbanism. La final am fost obligat să mă amendez singur.”

Primarul a mai spus că a plătit amenda de 500 de lei.