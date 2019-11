Recent ministrul Economiei în exercițiu, senatorul Niculae Bădălău, menționa, într-o postare a sa pe facebook:

Spre deosebire de reprezentanții Fondului Proprietatea, care au jurat probabil credință profitului și dividendelor, eu am depus un jurământ de credință ca ministru pentru a face tot ce-mi stă în putere în vederea propășirii spirituale a poporului român. Acum că am făcut clare care sunt prioritățile fiecăruia, haideți să intrăm în fondul problemei.

Ministrul explica și cauza criticilor instituției amintite mai sus:

Confruntați cu o situație socială de care nu le pasă, dar la crearea căreia au contribuit de-a lungul timpului, reprezentanții Fondului Proprietatea mă ceartă public că fac două lucruri: Cer Consiliului de Administrație să rezolve problema socială (sunt convins că nu există român care să vrea ca sute de mineri să stea în grevă pe termen nedeterminat) și cer respectarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Socității Naționale a Sării, care apropos, a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern. Deci, să simplificăm, Fondul Proprietatea mă ceartă pentru că solicit public respectarea legii. Bun, acum că am înțeles că isteria lor e ridicolă, haideți să vedem și care este motivul acestei ieșiri isterice.

Fondul Proprietatea vrea profit mai mare

Societatea Națională a Sării face profit. Din profit, se împart dividende în proporție cu câte acțiuni are fiecare acționar. Statul Român are 51%, Fondul Proprietatea are 49%. Deci, la fiecare 100 de lei profit, Fondul Proprietatea primește 49 de lei ca dividende. Pentru că nu au putut să păcălească statul român să ia mai mult de 49% din Societatea Sării, Fondul Proprietatea vrea ca profiul să fie cât mai mare, adică cei 49% să însemne cât mai multe milioane de lei. Ca să facă profit cât mai mare, societatea trebuie să aibă cheltuieli cât mai mici. De exemplu, zice Fondul Proprietatea, să nu mai plătească sumele pentru vouchere de vacanță, ca să rămână bani pentru dividende. Nu contează pentru ei că aceste sume sunt cuprinse în Bugetul societății, aprobat prin Hotărâre de Guvern. Minerii nu sunt de acord cu lăcomia Fondului Proprietatea și cer tichetele care le-au fost promise și pentru care s-au alocat bani. Consiliul de Administrație, gestionat direct și indirect de către Fondul Proprietatea, votează cu un scor de 4 la 1, să nu se dea tichetele minerilor. Minerii fac grevă – mai preciza ministrul.

De ce au minerii dreptate

Eu cred că minerii au dreptate și cer Consiliului de Administrație să rezolve conflictul de muncă pentru că dacă nu se onorează contractele cu CNAIR pentru livrarea de sare se întâmplă 3 lucruri:

Societatea pierde bani, prin penalități și alte daune interese. Mult mai mulți bani decât niște amărâte de tichete; CNAIR nu are sare pentru iarnă (apropos, e 1 noiembrie, în unele locuri cauciucurile de iarnă nu sunt o obligație legală, ci o necesitate); România este mai puțin pregătită pentru iarnă – deci mai vulnerabilă, accidentele sunt mai probabile – deci oameni riscă să moară, intervențiile sunt mai dificile – deci, alți oameni riscă să sufere. De ce? Pentru că Fondul Proprietatea este #lacom.

Rețin o idee din comunicatul Fondului, anume aceea că societățile de stat sunt deținute de către toți românii. Trec peste faptul că cineva care ia o sintagmă literară dintr-un comunicat de presă – “solicit” și o consideră încălcare a legii, deci este chipurile riguros, se dovedește atât de superficial încât să nu menționeze, tot riguros, că o societate este deținută de acționari, iar în acest caz acționarii sunt în număr de doi: statul român și un acționar privat, în speță Fondul Proprietatea.

Cum răspundem la această întrebare…

Dar să revenim la idee menționată de domnul de la Fondul Proprietatea: societățile de stat sunt deținute de către toți românii. Oare pentru toți românii este mai bine să fie plătiți bine minerii și să primească vouchere de vacanță pe care să le cheltuiască în țară, ajutând economia locală, sau este mai bine să fie profitul societății cât mai mare, pentru ca un acționar privat care are aproape jumătate, să rămână cu și mai mulți bani?

În rest, comunicatul Fondului Proprietatea este o isterie inutilă și un joc ieftin de imagine, căci ei nu spun că au acaparat moral 80% din Consiliul de Administrație al Societății Sării, dar îmi dau mie lecții despre legea guvernanței corporative, vorbind despre încălcarea independenței CA și despre interferența statului român în afacerile companiei. Pe semne că dl. Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments, nu urmărește cu atenție modul în care se discută în Statele Unite ale Americii, pentru că altfel nu ar fi atât de iute la mânie prin România.

(Jurnal)