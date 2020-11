Tragedia de la Spitalul din Piatra Neamț, când zece oameni au pierit într-un incendiu izbucnit la secția ATI, a scos la iveală o situație în care ne scăldăm, cu toții, de trei decenii. Spitale prost utilate, prost gândite în materie de siguranță pentru pacienți sau personal medical. O explicație a incendiilor din această perioadă în secțiile de Terapie Intensivă este faptul că acestea, secțiile, dar mai ales aparatura, sunt folosite la capacitate maximă.

Rețelele electrice cedează, mai ales dacă sunt vechi, ca și clădirile în care funcționează, iar numărul victimelor este mai mare, cu cât circuitele sunt aproape inexistente în spitale, iar medicii și – cu atât mai puțin – bolnavii nu au nici o șansă.

Salonul de spital devine – așa cum s-a întâmplat la Piatra Neamț – o cușcă cuprinsă de flăcări. Unele victime au fost cu greu identificate…

Asemenea drame se pot întâmpla oricând, oriunde. Chiar și la Giurgiu, unde, așa cum spunea șeful secției ATI, dr. Ladislau Pick într-un interviu acordat colegilor de la Europa FM, multe sunt neregulile, dar, din păcate, soluțiile sunt aproape inexistente…

De altfel, în anul 2013, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, a „experimentat” un incendiu. La acea vreme, mai exact pe 23 august 2013, la ora 20,00, sala de operații a Secției Ginecologie, situată la etajul al doilea al clădirii, a fost cuprinsă de flăcări.

„La locul incidentului au sosit patru autospeciale de pompieri şi câteva ambulanţe SMURD, din cadrul Detaşamentului Giurgiu. Bolnavii şi personalul spitalului au fost evacuaţi în timp util din clădire, astfel că nu s-a înregistrat nicio victimă. Până la sosirea forțelor de intervenție s-au autoevacuat cinci lăuze cu cinci copii, o gravidă și șase angajați ai Spitalului. Până la sosirea pompierilor, agenții de pază și brancardierul de la UPU au acționat cu stingătoare”, se arăta într-un comunicat al pompierilor giurgiuveni, transmis la acea vreme…Și acolo, vinovat tot un scurt circuit la instalația electrică…

Despre ce a simțit la auzul știrii ce a cutremurat România, șeful Terapiei Intensive de la Spitalul Județean Giurgiu spunea:

„A fost un moment de compasiune pentru cei careu au pierit în accident, un respect deosebit față de colegul meu anestezist. Ceea ce s-a întâmplat acolo, se putea întâmpla oriunde. Și la Timișoara, și la Cluj, și la Craiova, și la Giurgiu sau oriunde. Trebuie să îi dau dreptate domnului ministru, toți suntem vinovați pentru că ne-am complăcut în diverse situații și cel mai grav e faptul că acel lait-motiv ce ne împovărează, lasă măi că merge și așa din păcate, ne-a înrobit…”

Pe de altă parte, ne luptăm, acum, cu alte probleme. Spitalele sunt vechi, proiectate și construite pe un anumit tipar. Acum, avem mobilier modern, dar…ineficient la transportul pacientului dintr-un salon în altul sau dintr-o secție în alta. Altfel spus, cum preciza același Ladislau Pick, avem paturi europene și uși românești!

„Ca să muți un pat cu un bolnav de 70 – 80 de kilograme, și să mai târăști și un ventilator mecanic dacă mai avea și injectomate în jurul lui, și alte device-uri medicale e aproape imposibil. Ceea ce a făcut colegul meu acolo a fost realmente de sacrificiu și eu personal îmi ridic pălăria în fața lui.

Sunt locuri unde patul de terapie intensivă, care e un pat mai special, e mai lat, are tot felul de accesorii care îl fac să fie mai mobil, și pe verticală, unele sunt dotate și cu un cântar, sunt uși prin care acel pat, chiar dacă e pe roți…nu trece! Pentru că la vremea când au fost construite spitalele și ușile, paturile erau mai înguste. Paturile astea sunt moderne, sunt aliniate la standardele europene…dar dacă ușa e a noastră, românească, prin care nu trece, deschisă la maxim, nu poți să treci cu patul…păi să stai, să pui bolnavul, pacientul, care e și intubat, să îl pui pe un brancard, după aceea să îl evacuezi, asta deja e de domeniul fantasticului!”

La Giurgiu, există detectoare de fum, dar sunt doar „de poză”! Din nou, șeful de la ATI – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu declară:

„Acele detectoare de fum trebuie să fie legate cu o stație centrală și automat să declanșeze un sistem de ploaie din tavan…bineînțeles că nu există acea stație centrală, și faptul că nici nu poate fi făcut, să tragi rețele de apă acum, într-un spital care are, și așa, o vechime, cred că depășește ca potențial economic, adică sunt foarte multe priorități. Acum, întreb eu dacă nu apărea incidentul, credeți că s-ar fi mobilizat echipele ISU să vină în control? A fost tam-tam-ul de după Colectiv, dar, încet, încet, s-a așternut o liniște…Oxigen este la fiecare pat în secțiile de ATI. Supraîncărcarea rețelei electrice poate să apară în anumite situații, având în vedere că au apărut tot felul de aparate care toate merg la priza de curent electric. Mi-e greu să cred că în țară sunt mult spitale…or fi câteva, nu contest, dar sunt multe spitale în care conductorii electrici au vechime de 30, 40 sau 50 de ani…Au fost dimensionați la momentul respectiv. Mi-e greu să cred că de-a lungul anilor s-au făcut modificări și s-au adus la parametrii funcționali. Nu vreau să arunc cu o minge de foc în ograda tuturor secțiilor de terapie intensivă, dar gândiți-vă totuși că realitatea asta este…”, mai preciza dr. Ladislau Pick.

Pentru clădirile din 1970 sau mai vechi este imposibil să lărgești holul și să faci toate modificările pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Este și cazul spitalului județean de urgență Giurgiu, dar și al subunităților din subordinea sa, precum și a spitalului orășenesc de la Bolintin Deal. De aceea, niciuna dintre aceste unități sanitare nu are autorizație de securitate la incendiu, ce ar trebui eliberată de ISU.

Așa cum este el acum structurat, spitalul din Giurgiu are o singură cale de evacuare: liftul, și acesta insuficient, în condițiile în care, la Spitalul Giurgiu, din trei asemenea căi de acces (două pentru pacienți și transport hrană, medicamente, etc și unul pentru medici) nu mai este funcțional decât unul singur. Cu el se cară pacienții, hrana, tratamentele, cu el merg și medicii, de la ambulatoriu până pe secție, și, nu o dată, cu același lift s-au cărat și deșeurile… În rest, sunt scările din capetele holurilor, pe care nu se poate evacua un pacient care e și intubat, ventilat mecanic și care mai are și alte aparate conexe pe lângă el.

