Federaţia Sanitas a demarat marţi o serie de acţiuni pentru susţinerea salariaţilor din sănătate şi asistenţă socială, pe fondul apariţiei OUG nr. 226/2020, care prevede îngheţarea salariilor şi pensiilor în acest an, anunță Agerpres.

Potrivit sursei citate, marţi, 12 ianuarie, au fost organizate pichetări şi mitinguri, în intervalul orar 12:00 – 13:00, de către organizaţiile Sanitas judeţene, în faţa prefecturilor din întreaga ţara, solicitându-se totodată şi convocarea comisiilor de dialog social de la nivelul fiecărei prefecturi.

La Giurgiu, nu a avut loc această pichetare. Conform declarațiilor liderului sindical SANITAS Giurgiu, Aurelia Grosu, s-a renunțat la reuniunea din fața prefecturii, având în vedere situația pe care o traversează România.

„Suntem cadre medicale, suntem în luptă cu această pandemie, și am preferat să ne desfășurăm, totuși, activitatea pentru care am depus un jurământ la finalizarea cursurilor. Totuși, o delegație a sindicatului nostru a fost prezentă în sediul Prefecturii Giurgiu, unde am avut o întâlnire cu doamna prefect Aneta Matei și cu membri ai Grupului de dialog social. Acestora le-am expus doleanțele noastre, le-am înmânat un memoriu, iar doamna prefect ne-a promis tot sprijinul dumneaei pentru ca memoriul nostru să ajungă pe masa celor îndreptățiți să ia decizii. Repet, nu am pichetat Prefectura, pentru că, totuși, locul nostru nu este în stradă, ci în prima linie de luptă împotriva pandemiei”, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, Aurelia Grosu.

În perioada următoare, cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare, sindicaliști giurgiuveni (o delegație reprezentativă) vor picheta Ministerele de resort, alături de alți colegi din țară.

„Refuzul Guvernului de a respecta legea şi de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariaţilor din sănătate şi asistenţă socială reprezintă o jignire la adresa efortului pe care fiecare dintre aceştia îl depune zi de zi la locul de muncă, de mai bine de 11 luni. În aceste condiţii, Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS, întrunit astăzi, 5 ianuarie 2021, reprezentând peste 100.000 de membri de sindicat din unităţile sanitare, cele de asistenţă medico-socială şi cele de asistenţă socială, a analizat situaţia creată de apariţia OUG nr. 226/2020 şi a decis organizarea în următoarea perioadă a unei serii de acţiuni pentru susţinerea următoarelor revendicări: aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; stabilirea sporului de condiţii prin raportare la salariul de bază aflat în plată; acordarea stimulentului de risc salariaţilor din asistenţa socială”, se preciza într-un comunicat al federaţiei SANITAS transmis AGERPRES în data de 5 ianuarie 2020.

(Jurnal)