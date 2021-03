Giurgiu se află din nou pe lista de priorități a Guvernului scrie Senatorul liberal, Toma Florin PETCU, pe pagina sa de facebook cu puțin timp înainte de ședința de miercuri, 17 martie, în care s-a discutat ”Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”. Lotul 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana” pe raza localităților Comana, din județul Giurgiu și Vidra, din județul Ilfov.

Senatorul PNL de Giurgiu a dorit totodată ca prin această postare să reamintească demersurile pe care le-a întreprins în acest sens, până acum, în ședințele pe care le-a avut cu Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă și cu Ioan Pintea directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate Române S.A.

Au fost ședințe în care am punctat necesitatea redeschiderii circulației feroviare traseul București-Giurgiu, obiectiv de utilitate publică cu impact direct asupra dezvoltării județelor din zonă. De asemenea, la aprobarea bugetului Ministerului Transporturilor am primit asigurări, și iată, astăzi, o certitudine, privind implementarea în acest an a tuturor lucrărilor care au fost contractate între CFR și executant, care vizează calea ferată București-Giurgi – declara parlamentarul giurgiuvean.

Ne vom ține de cuvânt și pe mai departe și așteptăm cu interes finalizarea tuturor proiectelor care vor dezvolta județul Giurgiu!- a mai precizat Senatorul Toma Florin PETCU.

(Jurnal)