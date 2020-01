De aproximativ o lună, ISU Dolj stă pe un „butoi de pulbere”: peste o sută de angajați ai inspectoratului au, între ele, diferite grade de rudenie. Cu toate acestea, susțin reprezentanții ISU Dolj, nu există niciun fel de „incompatibilități”, nedorind, totodată, să comenteze în amănunt situația.

Potrivit ISU Dolj, nu a fost depusă nicio petiție sau sesizare cu privire la concursurile organizate, care vizează rude ale cadrelor în activitate.

„Totodată, vă comunicăm faptul că, prin Rezoluția din 15.09.2010, formulată în dosarul nr. 65/P/2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva unor cadre asupra cărora s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni pe timpul organizării și desfășurării concursurilor de ocupare a unor funcții de subofițeri. De asemenea, verificarea proceselor verbale încheiate cu ocazia concursurilor, în urma cărora au fost admise în sistem rude ale unor cadre deja angajate, a reliefat faptul că nu s-au constatat incompatibilități”, se arată într-un comunicat al ISU Dolj, citat de libertatea.ro.

Șeful Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Dan Paul Iamandi, a declarat, pentru Libertatea, că a dispus un control la ISU Dolj, pentru a verifica modul în care s-au făcut angajările.

Șeful ISU Dolj susține însă că, cel puțin într-un caz, a discutat cu conducerea IGSU și a primit „în scris”, că nu este incompatibilitate ca frații să fie subordonați direct. „De exemplu, la familia colonelului Nistor, adjunctul meu, al cărui frate, Nistor Valentin, este șef Serviciu Logistic, chiar am avut discuții la nivel de IGSU și ANAF. Am primit scris că nu este nici un fel de incompatibilitate ca frați să fie subordonați direct”, a spus șeful ISU Dolj, Constantin Florea. La ISU Dolj, numai în echipa managerială sunt cinci colonei care și-au luat sub aripa lor protectoare soțiile, copiii sau frații. Unul dintre ei chiar are soția în subordine. În capul listei se află cei mai importanți oameni ai inspectorului-șef al ISU Dolj, Constantin Florea. E vorba despre prim-adjunctul și adjunctul, colonel Cătălin Cotoc, respectiv colonel Teodor Nistor. Cel din urmă și-a adus și fratele lângă el, la ISU Dolj. Chiar în subordinea lui. „Doar soția lucrează la resurse umane”, a precizat colonelul Teodor Nistor. pentru Libertatea. Acesta a fost contrazis de inspectorul-șef Constantin Florea, care a spus că și frate adjunctului său, Valentin Nistor, lucrează la ISU Dolj, acesta fiind șeful Serviciului Logistic.

Care este situația la Giurgiu

Din discuțiile purtate de reporterii publicației noastre cu inspectorul șef (desemnat) al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” Giurgiu, locotenent-colonel Radu Covaci, rezultă faptul că, la nivelul ISU, nu există situații similare celor de la Dolj.

„Nu avem angajați cu funcții de conducere, care să aibă în subordine rude, soți, soții sau afini până la gradul patru, pe care i-ar putea favoriza la premieri sau avansări în grad. La noi, cele 36 de cazuri de persoane care fac parte din aceeași familie sunt absolvenți ai școlilor de pompieri (ofițeri sau subofițeri), și toți sunt pe aceeași „treaptă”, dacă putem spune așa. În concluzie, la ISU Giurgiu nu se poate vorbi despre probleme precum cele de la colegii noștri de la Dolj”, a mai precizat inspectorul-șef al ISU Giurgiu.

(Jurnal)