Comisia de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor a dat un raport de admitere unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, prin care începând cu 1 ianuarie 2020 supraacciza la carburanţi operată din cursul anului 2017 va fi eliminată, scriu cei de la Agerpres, citați de economica.net.

Câteva calcule simple arată că intenția premierului Orban de a elimina supraacciza la carburanți este imposibilă dintr-un punct de vedere: accizele ar coborî sub nivelul minim permis de Comisia Europeană. Asta dacă nu cresc între timp pentru a putea fi coborâte apoi. Supraacciza la carburanți are o valoare de șapte eurocenți pe litru. Ea a fost introdusă în 2014, a fost scoasă la începutul lui 2017 și apoi reintrodusă, în toamna aceluiași an, dar taxa nu a mai fost exprimată în euro, ci în lei-de fapt Guvernul a schimbat atunci modul de calcul al accizelor la carburanți: au fost „dezlegate” de cursul valutar și exprimate în lei.

Anularea supraaccizei, exact la valoarea care a fost introdusă, înseamnă de fapt extragerea a șapte cenți pe litru din acciză (supraacciza de fapt nu există, este o parte a accizei totale). Ceea ce înseamnă o scădere a accizei cu 70 euro pentru 1.000 de litri de benzină sau motorină.

De asemenea, Comisia a decis ca de la 1 ianuarie 2020 să fie eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, în vederea aplicării unei baze de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul realizat şi nu în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară.

(Jurnal)