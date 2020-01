Cinci vârstnici, beneficiari de servicii sociale în Centrul pentru persoane vârstnice din localitatea Oncești, au avut parte de o surpriză plăcută miercuri, 22 ianuarie 2020.

Cei cinci bărbați, având vârste cuprinse între 64 și 91 de ani, sunt născuți în luna ianuarie iar aniversarea zilelor lor de naștere a însemnat îmbrățișări, felicitări, tort și daruri. Inițiativa aparține Mihaelei Covțun; ea însăși născută în luna ianuarie, giurgiuveanca Mihaela Covțun i-a felicitat pe sărbătoriți și le-a dăruit cadouri personalizate în cadrul unei întâlniri emoționante la care au participat toți cei 38 de vârstnici instituționalizați, precum și personalul acestui cămin.

„Prima vizită la Căminul din Oncești am făcut-o cu ocazia Crăciunului. După ce i-am cunoscut pe acești oameni deosebiți și le-am simțit emoțiile, am decis că voi veni în fiecare lună pentru a le sărbători zilele de naștere. Zâmbetele lor, ochii înlăcrimați, îmbrățișările au generat emoții puternice și pentru mine. Astăzi am avut bucuria de a oferi un moment special sărbătoriților lunii ianuarie din acest cămin. Alături mi-au fost două colege, Dana Carabă și Monica Toader, cărora le mulțumesc„, a declarat Mihaela Covțun.

Cătălin Lupu, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, instituție în subordinea căreia se află Centrul pentru persoane vârstnice Oncești, adresează mulțumiri persoanelor implicate în această acțiune caritabilă, pentru momentele speciale oferite beneficiarilor de servicii sociale din acest cămin.