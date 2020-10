Astăzi, 14 octombrie 2020, e cruce roşie în calendarul ortodox, toți românii urmând să o sărbătorească pe Cuvioasa Parascheva (în greacă Αγία Παρασκευή, „Sfânta Vineri”). Cunoscută și sub numele de Paraschiva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental, sfânta patroană (ocrotitoare) a Moldovei.

Cine a fost Sfânta Parascheva

S-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și binecredincioși. Ziua ei de pomenire este 14 octombrie.

În anul 1641, în data de 13 iunie, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea patriarhului Constantinopolului de atunci, Partenie I, și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.

Prima mențiune în limba română despre Cuvioasa Parascheva de la Iași apare în „Cartea românească de învățătură a Mitropolitului Varlaam al Moldovei”, apărută la Iași în 1643. Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa, la Iași are loc în fiecare an un pelerinaj la care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Pelerinajul la moaștele situate în Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România. Sute de mii de pelerini se adună în fiecare an la Iași în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie pentru a comemora pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit Zile de sărbătoare în același timp.Este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri.

În acest an, toată aceste evenimente nu mai sunt posibile din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit că manifestările cu ocazia sărbătorilor religioase se organizează numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea respectivă.

Cu toate acestea, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a cerut anularea restricțiilor cu privire la desfășurarea pelerinajelor, după ce inițial a transmis autorităților locale de la Iași că renunță la toate evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

Ce ai și ce nu ai voie să faci astăzi

De Sfânta Parascheva nu ai voie sa lucrezi. Cei care muncesc in aceasta zi au parte de necazuri la serviciu, dar si in familie. Sfanta Parascheva ocroteste familia, iar de ziua ei trebuie sa fim mai smeriti, mai potoliti in actiuni, sa meditam si sa ne rugam pentru mantuirea noastra in fata Domnului.

În această zi sfântă nu ai voie sa te zgârcești de la bani și alimente. Dacă cineva îți cere ajutorul, nu te feri să îi întinzi mâna ta. Oamenii zgârciți vor avea parte numai de pagube și riscă să sărăcească.

Se dă de pomană săracilor, must și pâine. Pomenile nu trebuie să includă nuci, sau pepene roșu. Credincioșii aprind o lumânare la icoana Sfintei, și au grijă ca ea să nu se stingă pe durata zilei.

Se spune că Sfânta Cuvioasa Parascheva ascultă rugăciunile femeilor și se roagă și ea la Dumnezeu, pentru ca El să le asculte rugămințile.

În popor, în ziua de 14 octombrie se fac previziuni în privința vremii. În funcție de cum va fi vremea în această zi, vom ști ce fel de iarnă vom avea.

În același timp, previziunile se fac și în funcție de somnul oilor în ziua Cuvioasei Parascheva. Dacă oile dorm înghesuite, se anunță o iarnă grea, dar dacă ele dorm răsfirate, va fi o iarnă blândă și scurtă.

Cum se desfășoară, astăzi, la Iași, sărbătoarea

În prezent, porţile Catedralei Mitropolitane sunt deschise doar pentru cei care au domiciliul din buletin în oraş.

Reprezentanții bisericii au anunțat Prefectura Iaşi că au capacitatea de a organiza pelerinajul, fără ca participanţii să rişte infectarea cu noul coronavirus.

Mitropolia a trimis o adresă oficială către toți membrii Consiliului Județean pentru Situații de Urgență, în care a solicitat modificarea punctului 4 din ultima hotărâre, cea care prevede că pelerinii nu au voie să atingă racla, relatează Ziarul de Iași.

Astfel, Mitropolia se angajează că va lua măsuri de prevenție sanitară la raclă, asigurând un plexiglas deasupra care urmează să fie dezinfectat o dată pe oră și pe care pelerinii să îl poată atinge.

Mai mult chiar, peste 500 de oameni au protestat, la sfârșitul săptămânii trecute, în fața Mitropoliei din Iași, nemulțumiți că nu sunt lăsați să se așeze la rând și să se închine în biserică, la moaștele Sfintei Parascheva.

Şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reacționat. Prea Fericitul Daniel a cerut anularea interdicțiilor, pentru ca oamenii care vor să se roage în biserică să fie lăsați să treacă de poarta Catedralei.

Rugăciunea care se citește astăzi

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.

(Jurnal)