Remdesivir, rezultate pozitive în tratarea COVID-19

Compania farmaceutică Gilead Science a anunţat rezultatele fazei a treia, a unui studiu clinic, care a presupus testarea medicamentului antiviral, Remdesivir pe perioade de 5 şi 10 zile, pe pacienţii aflaţi în stare gravă în urma infectării cu COVID-19.

“Studiul arată că unii pacienţi pot fi trataţi timp ce doar 5 zile, ceea ce ar creşte numărul persoanelor care ar putea fi tratate cu Remdesivir. Acest lucru este important, mai ales în contextual acestei pandemiei întrucât ajuta personalul medical şi spitalele să trateze mai mulţi pacienţi, care au nevoie urgentă de tratament” a declarant Mercdad Parsey, medical şef al Gilead.

Cu toate acestea, Remdesivir nu este încă autorizat sau aprobat la nivelul global şi încă nu s-a demonstrate dacă este sigur sau eficient pentru pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19. Prin acest studio, compania a dorit să afle dacă tratamentul de 5 zile cu acest medicament are aceleaşi efecte că tratamentul de 10 zile. Al doilea obiect al companiei a fost aflarea efectelor adverse ale tratamentului, astfel că pacienţilor supuşi testării li s-a cerut să observe evoluţia pneumoniei şi al nivelului redus de oxigen, care nu necesită ventilaţie la momentul iniţierii studiului. Potrivit acestora, pacienţii recuperate şi externaţi au fost cei care nu mai aveau nevoie de îngrijire medicală sau de oxigen.

“Într o analiză investigativa, pacienţii cărora le-a fost administrat Remedesivir în primele 10 zile ale simptomelor au avut rezultate mai bune în comparative cu cei care s-au tratat după primele 10 zile de la începutul simptomelor”, a mai declarant acesta. Mai mult decât atât, acesta a precizat că în ziua a 14-a a tratamentului, 62% dintre pacienţii trataţi din timp au putut fi externaţi, comparative cu doar 49% dintre cei trataţi mai târziu.

Remdesivir este o nucleotide investigative care prezintă activităţii antivirale de spectru larg, atât în vitro, cât şi în vivo modele animale împotriva patogenilor virali, inclusive Ebola, Marburg, MERS şi SARS. Testările în vitro desfăşurate de Gilead au demonstrate că Remdesivir este active împotriva virusului care cauzează COVID-19. Siguranţa şi eficacitatea folosirii Remdesivir în tratarea COVID-19 sunt evaluate în Faza a treia a testelor clinice în plină desfăşurare.

Remdesivir. Mod de acţiune

Remdesivir funcţionează prin blocarea ARN-polimerazei, o enzimă implicate în replicarea virusului, în interiorul celulei. Remdesivir vine într o formă injectabila, care este administrată o dată pe zi în protocoalele de testare curente. Tratamentul se întinde pe o perioadă de 5 până la 10 zile.

Remdesivir. Preţ

Costul producţiei de Remdesivir a fost estimate printr un studio Journal of Virus Eradication la sub 1 USD pe zi de tratament (0,93 USD). Pentru a ajunge la preţul final al Remdesivir, trebuie adăugate costuri suplimentare legate de dezvoltarea produsului. Bloomberg a estimate un preţ de 9 dolari per tratament.

Remdesivir. Medicamentul a ajuns şi în România

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara au primit în această săptămână Remdesivir de la producător, relatează tion.ro. Este vorba de 110 flacoane (pentru 10 pacienţi).

“Pentru Remdesivir, ANMDMR a iniţiat, alături de alte câteva state europene, procedura de solicitare a avizului pentru utilizare compasională (tratament de ultima instant) la nivelul Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman la EMA (European Medicines Agency), conform procedurilor legislative în vigoare, având în vedere faptul că este un medicament de neautorizat de punere pe piaţă şi aflat în etapa de studii clinice. După obţinerea avizului pozitiv al Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman al EMA cu privire la condiţiile de utilizare ale Remdesivir şi după depunerea cererii la nivel naţional, într-un timp foarte scurt, acest medicament a fost autorizat pentru furnizarea ca tratament de ultima instant.

Într o primă etapă compania va pune la dispoziţie un număr de 30 de doze de tratament, cu posibilitatea de suplimentare, în funcţie de capacitatea de producţie a acesteia. România şi-a manifestat interesul pentru creşterea numărului de doze şi a numărului de centre de tratament”, a transmis ANMDMR săptămâna trecută pentru Mediafax.

-Mediafax