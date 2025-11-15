sâmbătă, noiembrie 15, 2025
Reluarea cooperării educaționale dintre liceele economice din Giurgiu și Ruse

Liceul Profesional cu Profil Economic „Ion Barbu” din Giurgiu și Liceul Profesional de Economie și Management „Elias Canetti” din Ruse au reluat oficial colaborarea transfrontalieră, în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la Giurgiu. Evenimentul marchează un nou început în parteneriatul educațional dintre cele două instituții, cu accent pe dezvoltarea de proiecte comune și schimburi de experiență pentru elevi și profesori.

La întâlnire au participat, din partea liceului gazdă, Mihaela Carzhaliu – director, Toban Stelică – director adjunct și Adela Colibașanu – responsabil ERASMUS+ și coordonatoare de proiecte europene. Delegația bulgară a fost reprezentată de Todor Yordanov – director și Angel Mladenov – director adjunct.

Pe parcursul discuțiilor, cele două echipe au analizat oportunitățile de realizare a unor proiecte comune în cadrul programului european ERASMUS+, precum și inițierea unor activități bilaterale între elevii și profesorii instituțiilor partenere. De asemenea, invitații din Ruse au vizitat clădirea renovată a liceului giurgiuvean și mai mulți agenți economici parteneri, unde elevii își desfășoară stagiile de practică.

În documentarea vizitei, reprezentanții liceului „Ion Barbu” au prezentat istoria și specificul instituției. Fondat în 1960, liceul poartă numele poetului și matematicianului Dan Barbilian – cunoscut sub pseudonimul Ion Barbu – și oferă specializări în domeniul economiei, serviciilor, comerțului, turismului și industriei alimentare. Un colectiv de 100 de profesori pregătește în prezent 927 de elevi, liceul dispunând de cabinete moderne și laboratoare specializate.

Vizita s-a încheiat cu mulțumiri pentru primirea călduroasă adresate de delegația bulgară, colaborarea celor două instituții fiind considerată un exemplu de bună practică în cadrul Euroregiunii Danubius, unde educația reprezintă una dintre prioritățile majore.

