Prima întâlnire la Giurgiu, pentru reluarea cooperării dintre Liceul Profesional de Economie și Management „Elias Caneti” – Ruse și Liceul Tehnologic, „Ion Barbu” – Giurgiu

 

Împreună cu Todor Iordanov – director și Angel Mladenov – director adjunct al liceului  „Elias Caneti” din Ruse,  delegația bulgară a orașului învecinat, însoțită de neobosita traducătoare Lili Ganceva, a fost  întâmpinată de gazdele  întâlnirii, profesori din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Giurgiu: Mihaela Cârjaliu – director, Stelică Toban – director adjunct, Adela Colibașu – responsabil ERASMUS+ și coordonator al proiectului  european.

În cadrul  vizitei au fost discutate posibilitățile de realizare a unor proiecte în cadrul programului ERASMUS +, inițiative comune între elevii și profesorii celor două instituții de învățământ.

Clădirea renovată a liceului a fost vizitată de oaspeții bulgari, precum și de către agenții economici, parteneri, care au văzut spațiile în care  elevii fac stagii de practică.

Oaspeții bulgari au aflat cu acest prilej că Liceul Tehnologic „Ion Barbu” își are începutul în 1960 și că acesta poartă numele reputatului poet și matematician,  Dan Barbilian.

Gazdele acestei întâlniri le-au precizat oaspeților bulgari că disciplinele în care sunt specializați elevii  sunt cele din domeniile: economiei, serviciilor, comerțului, turismului și industriei alimentare și că echipa didactică a liceului este formată din 100 de profesori, ce predau unui număr de  927 de elevi. Aceștia au vizitat și sala de sport a liceului…

Oaspeții au fost încântați de ceea ce au văzut, mulțumind gazdelor pentru primirea călduroasă ce le-a fost făcută. Întâlnirea  a fost efectuată în spiritul uneia dintre prioritățile din activitatea Euroregiunii Danubius, și anume, sfera educației.

În acest cadru profesional, prietenesc,  a decurs PRIMA ÎNTÂLNIRE, la Giurgiu, pentru reluarea cooperării dintre Liceul Profesional de Economie și Management „Elias Canetti” – Ruse și liceul Tehnologic  „Ion Barbu”.

La plecare oaspeții bulgari au urat cadrelor profesorale ale liceului giurgiuvean, succes în noua etapă ce urmează a fi parcursă, convinși că această colaborare va fi trainică și de bun augur atât  pentru elevi cât și pentru profesori .

Lili Ganceva – traducător și reprezentant al  oaspeților bulgari

Foto:  arhiva bulgară

