INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 11.10.2021

         Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 6,93
MALU 17,57
ADUNAŢII-COPĂCENI 15,4
MIHAI BRAVU 12,62
SLOBOZIA 11,87
GOGOŞARI 11,51
STOENEŞTI 9,87
GRĂDINARI 9,55
MUNICIPIUL GIURGIU 9,3
TOPORU 9,21
JOIŢA 8,91
CĂLUGĂRENI 8,58
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,45
GOSTINU 8,42
SINGURENI 8,17
GREACA 8
PUTINEIU 7,91
VALEA DRAGULUI 7,81
SĂBĂRENI 7,09
COMANA 7,02
CREVEDIA MARE 7
BOLINTIN-DEAL 6,65
GĂUJANI 6,6
BULBUCATA 6,41
IZVOARELE 6,26
DAIA 6,23
COSOBA 6,16
CLEJANI 6,14
VÂNĂTORII MICI 6,04
GĂISENI 5,97
BĂNEASA 5,86
FRĂTEŞTI 5,52
ULMI 5,44
VEDEA 5,37
BUTURUGENI 5,32
HOTARELE 5,24
BUCŞANI 5,21
OGREZENI 4,76
OINACU 4,48
IEPUREŞTI 4,26
GHIMPAŢI 4,24
ORAŞ BOLINTIN-VALE 4,12
SCHITU 4
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,92
VĂRĂŞTI 3,87
MÂRŞA 3,73
ROATA DE JOS 3,58
ISVOARELE 3,56
COLIBAŞI 3,24
HERĂŞTI 3,24
RĂSUCENI 2,88
GOSTINARI 2,58
STĂNEŞTI 1,99
PRUNDU 1,76
LETCA NOUĂ 1,45

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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