INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 11.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|6,93
|MALU
|17,57
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|15,4
|MIHAI BRAVU
|12,62
|SLOBOZIA
|11,87
|GOGOŞARI
|11,51
|STOENEŞTI
|9,87
|GRĂDINARI
|9,55
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,3
|TOPORU
|9,21
|JOIŢA
|8,91
|CĂLUGĂRENI
|8,58
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,45
|GOSTINU
|8,42
|SINGURENI
|8,17
|GREACA
|8
|PUTINEIU
|7,91
|VALEA DRAGULUI
|7,81
|SĂBĂRENI
|7,09
|COMANA
|7,02
|CREVEDIA MARE
|7
|BOLINTIN-DEAL
|6,65
|GĂUJANI
|6,6
|BULBUCATA
|6,41
|IZVOARELE
|6,26
|DAIA
|6,23
|COSOBA
|6,16
|CLEJANI
|6,14
|VÂNĂTORII MICI
|6,04
|GĂISENI
|5,97
|BĂNEASA
|5,86
|FRĂTEŞTI
|5,52
|ULMI
|5,44
|VEDEA
|5,37
|BUTURUGENI
|5,32
|HOTARELE
|5,24
|BUCŞANI
|5,21
|OGREZENI
|4,76
|OINACU
|4,48
|IEPUREŞTI
|4,26
|GHIMPAŢI
|4,24
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|4,12
|SCHITU
|4
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,92
|VĂRĂŞTI
|3,87
|MÂRŞA
|3,73
|ROATA DE JOS
|3,58
|ISVOARELE
|3,56
|COLIBAŞI
|3,24
|HERĂŞTI
|3,24
|RĂSUCENI
|2,88
|GOSTINARI
|2,58
|STĂNEŞTI
|1,99
|PRUNDU
|1,76
|LETCA NOUĂ
|1,45
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)